Dziennik Gazeta Prawana logo

Państwo NATO powołuje do armii rezerwistów. Efekt działań Rosji

oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 09:05
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Finlandia wzmacnia armię/Shutterstock
Ten kraj NATO podjął zdecydowane działania w efekcie coraz bardziej niepokojącej sytuacji, spowodowanej działalnością Rosji. Żołnierze rezerwy będą powoływani do monitorowania integralności terytorialnej Finlandii - poinformowało w poniedziałek dowództwo sił zbrojnych.

Na przełomie marca i kwietnia na terenie płd.-wsch. Finlandii znaleziono cztery bojowe drony, które - jak utrzymują władze - prawdopodobnie wtargnęły do Finlandii, naruszając przestrzeń powietrzną kraju w czasie ostatnich ataków Ukrainy na porty i terminale naftowe Rosji położone nad Zatoką Fińską. Policja i wojsko zakładają, że w terenie, w tym trudnodostępnym, może leżeć więcej rozbitych bezzałogowcow, a część mogła też spaść do morza.

To pierwszy taki przypadek w historii Finlandii

"Zmiany w środowisku bezpieczeństwa mogą być gwałtowne, a ostatnie incydenty z dronami, mogą budzić obawy" powiedział szef wydziału gotowości bojowej w sztabie sił zbrojnych gen. Aki Heikkinen. Oficjalnie powołania rezerwistów będą odbywać się w ramach ćwiczeń doszkalających - podkreślono w komunikacie. Według ministra obrony Anttiego Hakkanena to pierwszy przypadek, gdy rezerwiści zostaną powołani na ćwiczenia w celu przygotowania do tego rodzaju zadań.

Rośnie liczebność rezerwy zbrojnej

Siły zbrojne zadeklarowały, że nie będą publicznie informować o szczegółach zadań dla rezerwistów, ani też o miejscu i czasie organizowanych ćwiczeń. Fińska armia opiera się na powszechnej obowiązkowej służbie wojskowej dla mężczyzn oraz szerokiej rezerwie. Na czas wojny wielkość sił zbrojnych określona jest na 280 tys. żołnierzy, których stan uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy liczącej obecnie ok. 870 tys. obywateli. W 2031 r. liczebność rezerwy - dzięki podniesieniu na mocy ustawy z 2025 r. górnej granicy wieku żołnierzy tworzących rezerwę z 50 do 65 lat - wzrośnie do około miliona.

Wzmocniony nadzór nad przestrzenią powietrzną

W związku z incydentami z dronami fińskie siły powietrzne oraz marynarka wojenna wzmocniły nadzór nad przestrzenią powietrzną oraz wodami terytorialnymi. Według administracji wojskowej codzienne misje patrolowe pochłaniają znaczne zasoby stałego personelu wojskowego.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjafinlandiaNATO
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPaństwo NATO powołuje do armii rezerwistów. Efekt działań Rosji »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj