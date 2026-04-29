Dziennik Gazeta Prawana logo

Pogrzeb Łukasza Litewki. Telewizje pokażą transmisję. Gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 09:16
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Zdjęcie posła Lewicy Łukasza Litewki
Pogrzeb Łukasza Litewki. Telewizje pokażą transmisję. Gdzie oglądać?/PAP
Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę, 29 kwietnia w Sosnowcu. Ceremonia zostanie pokazana przez trzy kanały informacyjne. Pogrzeb zmarłego tragicznie posła Nowej Lewicy będzie mieć charakter państwowy. Gdzie będzie można zobaczyć transmisję?

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Nowej Lewicy zginął tragicznie. Został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Kiedy i gdzie się odbędzie?

W środę, 29 kwietnia, odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki. Ceremonia będzie miała miejsce w Sosnowcu. Rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima.

Przejmujące słowa partnerki Łukasza Litewki. Była na miejscu wypadku
Przejmujące słowa partnerki Łukasza Litewki. Była na miejscu wypadku

Mszę święta pogrzebową będzie celebrował biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po niej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. To właśnie tam zostanie pochowany Łukasz Litewka.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Transmisja. Kiedy i gdzie oglądać?

Niektóre stacje telewizyjne zdecydowały się na transmisję pogrzebu Łukasza Litewki a dokładnie mszy świętej oraz przemówień. Pogrzeb zmarłego tragicznie posła będzie można śledzić na antenie TVP Info. Ceremonię będzie można również śledzić na antenie TV Republika oraz Polsat News oraz Polsat News Polityka.

Transmisja będzie także dostępna na kanale Sejmu na YouTubie i na stronie internetowej Sejmu. Ci, którzy będą chcieli wziąć udział w pogrzebie Łukasza Litewki, ale nie zmieszczą się w kościele, będą mogli śledzić przebieg ceremonii na telebimie ustawionym przed kościołem.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka zginął w czwartek, 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat. Litewka był posłem Nowej Lewicy. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku uzyskał mandat z ostatniego miejsca na liście, pokonując Włodzimierza Czarzastego.

Poseł słynął z aktywności charytatywnej. Założył fundację Team Litewka, która organizowała zbiórki pieniędzy dla potrzebujących m.in. chorych na SMA. Pomagał również zwierzętom.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćPogrzebŁukasz Litewka
Powiązane
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki
Pogrzeb posła Łukasza Litewki. Prezydent Nawrocki z małżonką wezmą udział w uroczystości
miejsce wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka
Śmierć Łukasza Litewki. Jest wniosek o areszt. Zeznania "budzą wątpliwości"
Łukasz Litewka
Prezydent i premier żegnają Łukasza Litewkę. "Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPogrzeb Łukasza Litewki. Telewizje pokażą transmisję. Gdzie oglądać? »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium obsypie się przepięknymi kwiatami
prl
Prawdziwy egzamin z życia w PRL. Pytanie 12 odsiewa udających ekspertów
4 maja 2026 wolny od pracy dla Polaków?
Poniedziałek, 4 maja dniem wolnym od pracy dla Polaków? Czy należy się wolny poniedziałek za święto w niedzielę w 2026?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Quiz dla pokolenia urodzonego w czasach PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 10/10
Quiz dla pokolenia urodzonego w czasach PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 10/10
Badanie techniczne samochodu Volkswagen Touran w stacji kontroli pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i żegnaj dowód rejestracyjny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj