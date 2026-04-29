Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Nowej Lewicy zginął tragicznie. Został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Kiedy i gdzie się odbędzie?

W środę, 29 kwietnia, odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki. Ceremonia będzie miała miejsce w Sosnowcu. Rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima.

Mszę święta pogrzebową będzie celebrował biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po niej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. To właśnie tam zostanie pochowany Łukasz Litewka.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Transmisja. Kiedy i gdzie oglądać?

Niektóre stacje telewizyjne zdecydowały się na transmisję pogrzebu Łukasza Litewki a dokładnie mszy świętej oraz przemówień. Pogrzeb zmarłego tragicznie posła będzie można śledzić na antenie TVP Info. Ceremonię będzie można również śledzić na antenie TV Republika oraz Polsat News oraz Polsat News Polityka.

Transmisja będzie także dostępna na kanale Sejmu na YouTubie i na stronie internetowej Sejmu. Ci, którzy będą chcieli wziąć udział w pogrzebie Łukasza Litewki, ale nie zmieszczą się w kościele, będą mogli śledzić przebieg ceremonii na telebimie ustawionym przed kościołem.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka zginął w czwartek, 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat. Litewka był posłem Nowej Lewicy. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku uzyskał mandat z ostatniego miejsca na liście, pokonując Włodzimierza Czarzastego.

Poseł słynął z aktywności charytatywnej. Założył fundację Team Litewka, która organizowała zbiórki pieniędzy dla potrzebujących m.in. chorych na SMA. Pomagał również zwierzętom.