Monika Olejnik po pogrzebie Krzysztofa Piesiewicza. Zamieściła przejmujący wpis

Marta Kawczyńska
Monika Olejnik po pogrzebie Krzysztofa Piesiewicza/AKPA
Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat. Pogrzeb znanego prawnika oraz współpracownika Krzysztofa Kieślowskiego został pochowany na warszawskich Powązkach. Monika Olejnik zabrała głos po ceremonii i zamieściła poruszający wpis. Tak pożegnała zmarłego.

Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat. Informacja o jego śmierci obiegła media 14 maja br. Odszedł po ciężkiej chorobie.

Kim był Krzysztof Piesiewicz?

Był nie tylko znanym adwokatem, który brał udział w procesie oskarżonych o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki czy obrońcą legendarnej "Solidarności". Krzysztof Piesiewicz to także uznany scenarzysta.

Przez wiele lat współpracował z Krzysztofem Kieślowskim przy takich filmach jak "Dekalog" czy "Trzy kolory". W ostatnich latach życia współpracował z Maciejem Musiałem przy produkcji "Historie równoległe".

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza

Pogrzeb znanego scenarzysty, prawnika i senatora odbył się 20 maja w Kościele Sióstr Wizytek. Spoczął na Starych Powązkach. Nie zabrakło na nim znanych osób ze świata mediów, kultury oraz polityki.

Tak Monika Olejnik pożegnała Krzysztofa Piesiewicza

Monika Olejnik po pogrzebie Krzysztofa Piesiewicza zabrała głos i zamieściła pożegnalny wpis w sieci. Padły w nim poruszające słowa.

"Ostatnią drogę Krzysztofa Piesiewicza pięknie zilustrował muzycznie Zbigniew Preisner. Krzysztof tworzył więcej niż filmy nagradzane na całym świecie. Tworzył demokrację! Żegnaj" - napisała Monika Olejnik.

