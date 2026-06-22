Dlaczego teraz będzie go najwięcej?

Najwyższe stężenie jodu w powietrzu występuje w specyficznych warunkach pogodowych. Dochodzi do tego podczas sztormów lub po przejściu chłodnych frontów atmosferycznych, gdy do Polski napływa rześkie powietrze polarno-morskie lub arktyczne. Silny wiatr wiejący znad morza w stronę plaży sprawia, że morskie krople rozbijają się o piasek, uwalniając do atmosfery naturalny aerozol bogaty w jod.

Kiedy planować wyjazd?

Z prognoz przygotowanych przez TwojaPogoda.pl wynika, że wyjątkowo korzystne warunki do "naturalnej inhalacji” na całym polskim wybrzeżu wystąpią w najbliższych dniach. Okres wzmożonego stężenia występuje już od wczoraj (21.06) od południa i będzie występował do czwartku (25.06) do wieczora. W tym czasie dominować będzie wiatr z kierunków zachodniego i północno-zachodniego, co sprzyja transportowi jodu znad morza w głąb lądu.

Średnia prędkość wyniesie około 10 km/h, z porywami osiągającymi 30-35 km/h. Pierwszy szczyt stężenia jodu przypada na poniedziałek (22.06), natomiast jeszcze wyższe wartości przewidywane są na czwartek (25.06), kiedy to prognozowany jest sztorm.

To doskonała okazja, aby skorzystać z naturalnych walorów uzdrowiskowych polskiego wybrzeża, które w tych dniach działa jak wielki, naturalny inhalator, wspierający zdrowie naszego organizmu.