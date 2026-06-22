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Wielka dawka jodu nad Bałtykiem. Podano konkretne terminy

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:49
[aktualizacja dzisiaj, 12:49]
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plaża, Bałtyk
Rekordowe stężenie jodu nad morzem. Nie przegap tego terminu/ShutterStock
Spacer brzegiem Bałtyku to nie tylko sposób na relaks, ale również darmowa i skuteczna terapia zdrowotna. Powietrze morskie jest bogate w jod - pierwiastek niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, regulacji metabolizmu oraz poprawy odporności i samopoczucia. Kiedy najlepiej wybrac się nad morze?

Dlaczego teraz będzie go najwięcej?

Najwyższe stężenie jodu w powietrzu występuje w specyficznych warunkach pogodowych. Dochodzi do tego podczas sztormów lub po przejściu chłodnych frontów atmosferycznych, gdy do Polski napływa rześkie powietrze polarno-morskie lub arktyczne. Silny wiatr wiejący znad morza w stronę plaży sprawia, że morskie krople rozbijają się o piasek, uwalniając do atmosfery naturalny aerozol bogaty w jod.

Rekordowe stężenie jodu nad morzem. Nie przegap tego terminu
Rekordowe stężenie jodu nad morzem. Nie przegap tego terminu

Kiedy planować wyjazd?

Z prognoz przygotowanych przez TwojaPogoda.pl wynika, że wyjątkowo korzystne warunki do "naturalnej inhalacji” na całym polskim wybrzeżu wystąpią w najbliższych dniach. Okres wzmożonego stężenia występuje już od wczoraj (21.06) od południa i będzie występował do czwartku (25.06) do wieczora. W tym czasie dominować będzie wiatr z kierunków zachodniego i północno-zachodniego, co sprzyja transportowi jodu znad morza w głąb lądu.

Średnia prędkość wyniesie około 10 km/h, z porywami osiągającymi 30-35 km/h. Pierwszy szczyt stężenia jodu przypada na poniedziałek (22.06), natomiast jeszcze wyższe wartości przewidywane są na czwartek (25.06), kiedy to prognozowany jest sztorm.

To doskonała okazja, aby skorzystać z naturalnych walorów uzdrowiskowych polskiego wybrzeża, które w tych dniach działa jak wielki, naturalny inhalator, wspierający zdrowie naszego organizmu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Bałtyklatojod
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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