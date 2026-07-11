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Lato z Radiem 2026 w Ełku. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
50 minut temu
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Lato z Radiem
Lato z Radiem 2026 w Ełku. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?/AKPA
Trwa wakacyjna trasa koncertowa "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W sobotę, 11 lipca dotrze do Ełku. To tam wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Kto pojawi się na scenie? O której i gdzie będzie można obejrzeć koncertu?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" kilka tygodni temu ruszyła w Polskę. Co sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej i ich największych przebojów.

Koncerty można zobaczyć nie tylko na żywo. Każdy emitowany jest w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. Było już w Radomiu i Zakopanem. Teraz w sobotę, 11 lipca dotrze do Ełku.

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Lato z Radiem 2026 w Zakopanem. Kto wystąpi?

Koncert Lato z Radiem 2026 w Ełku odbędzie się na Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. To właśnie tam zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:

  • Smolasty
  • Natalia Nykiel
  • Skolim
  • Sztywny Pal Azji
  • Zakopower
  • Kasia Kowalska
  • Bovska
  • Mateusz Ziółko
  • Wanda i Banda
  • Piotr Pręgowski
  • Natasza Urbańska.

Koncert Lato z Radiem 2026 w Ełku poprowadzą Łukasz Kadziewicz, Ula Kaczyńska i Aleksandra Żuraw.

Lato z Radiem 2026 w Ełku. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Ełku będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.

  • 18.07 – Chełm
  • 25.07 – Grudziądz
  • 1.08 – Poddębice
  • 8.08 – Lublin
  • 15.08 – Mrozy
  • 22.08 – Tarnów
  • 29.08 – Gołdap
  • 5.09 – Białe Błota.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpLato z Radiemkiedy i gdzie oglądaćlato z radiem 2026
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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