Lato z Radiem 2026 w Ełku. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" kilka tygodni temu ruszyła w Polskę. Co sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej i ich największych przebojów.
Koncerty można zobaczyć nie tylko na żywo. Każdy emitowany jest w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. Było już w Radomiu i Zakopanem. Teraz w sobotę, 11 lipca dotrze do Ełku.
Lato z Radiem 2026 w Zakopanem. Kto wystąpi?
Koncert Lato z Radiem 2026 w Ełku odbędzie się na Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. To właśnie tam zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:
- Smolasty
- Natalia Nykiel
- Skolim
- Sztywny Pal Azji
- Zakopower
- Kasia Kowalska
- Bovska
- Mateusz Ziółko
- Wanda i Banda
- Piotr Pręgowski
- Natasza Urbańska.
Koncert Lato z Radiem 2026 w Ełku poprowadzą Łukasz Kadziewicz, Ula Kaczyńska i Aleksandra Żuraw.
Lato z Radiem 2026 w Ełku. Kiedy i gdzie oglądać?
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Ełku będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.
Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?
Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.
- 18.07 – Chełm
- 25.07 – Grudziądz
- 1.08 – Poddębice
- 8.08 – Lublin
- 15.08 – Mrozy
- 22.08 – Tarnów
- 29.08 – Gołdap
- 5.09 – Białe Błota.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.