Lato z Radiem 2026 w Ełku. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" kilka tygodni temu ruszyła w Polskę. Co sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej i ich największych przebojów.

Koncerty można zobaczyć nie tylko na żywo. Każdy emitowany jest w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. Było już w Radomiu i Zakopanem. Teraz w sobotę, 11 lipca dotrze do Ełku.

Lato z Radiem 2026 w Zakopanem. Kto wystąpi?

Koncert Lato z Radiem 2026 w Ełku odbędzie się na Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. To właśnie tam zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:

Smolasty

Natalia Nykiel

Skolim

Sztywny Pal Azji

Zakopower

Kasia Kowalska

Bovska

Mateusz Ziółko

Wanda i Banda

Piotr Pręgowski

Natasza Urbańska.

Koncert Lato z Radiem 2026 w Ełku poprowadzą Łukasz Kadziewicz, Ula Kaczyńska i Aleksandra Żuraw.

Lato z Radiem 2026 w Ełku. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Ełku będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.