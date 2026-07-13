Warszawa nowym punktem na mapie ESA. "Pierwszy taki ośrodek"

Podczas poniedziałkowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik dyrektor generalny ESA, Josef Aschbacher, ogłosił wybór Warszawy na lokalizację polskiego ośrodka agencji. Stolica Polski dołączy tym samym do elitarnego grona miast, w których działają placówki tej instytucji. Obecnie ESA zatrudnia ponad 6500 osób w różnych miejscach Europy, ale Polska otrzyma wyjątkowy status.
Pierwszy taki ośrodek w "nowej" Europie
Decyzja o wyborze Warszawy ma charakter historyczny. Aschbacher podkreślił, że polskie centrum będzie pierwszym ośrodkiem ESA zlokalizowanym poza obszarem państw, które podpisały konwencję założycielską agencji w 1975 roku. Polska, będąca członkiem organizacji od 2012 roku, udowodniła w ten sposób swoją rosnącą rolę w europejskich badaniach kosmicznych.
Co robi Europejska Agencja Kosmiczna?
Europejska Agencja Kosmiczna od 1975 roku wyznacza standardy w badaniach nad przestrzenią kosmiczną. Do jej głównych zadań należą:
- Koordynacja europejskich programów badań kosmicznych.
- Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii.
- Budowanie konkurencyjnego sektora kosmicznego w krajach członkowskich.
Dzięki utworzeniu centrum w Warszawie polskie firmy i naukowcy zyskają jeszcze lepszy dostęp do najnowszych technologii oraz łatwiejszą współpracę z partnerami z całego kontynentu.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.