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Warszawa nowym punktem na mapie ESA. "Pierwszy taki ośrodek"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:42
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Donald Tusk, Andrzej Domański, Josef Aschbacher
Donald Tusk, Andrzej Domański, Josef Aschbacher/PAP
Warszawa oficjalnie stanie się siedzibą pierwszego centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Polsce. O decyzji poinformował w poniedziałek dyrektor generalny agencji, Josef Aschbacher. To przełomowy moment – Polska jako pierwszy kraj spośród nowych członków ESA otrzyma własny ośrodek tej prestiżowej organizacji.

Podczas poniedziałkowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik dyrektor generalny ESA, Josef Aschbacher, ogłosił wybór Warszawy na lokalizację polskiego ośrodka agencji. Stolica Polski dołączy tym samym do elitarnego grona miast, w których działają placówki tej instytucji. Obecnie ESA zatrudnia ponad 6500 osób w różnych miejscach Europy, ale Polska otrzyma wyjątkowy status.

Pierwszy taki ośrodek w "nowej" Europie

Decyzja o wyborze Warszawy ma charakter historyczny. Aschbacher podkreślił, że polskie centrum będzie pierwszym ośrodkiem ESA zlokalizowanym poza obszarem państw, które podpisały konwencję założycielską agencji w 1975 roku. Polska, będąca członkiem organizacji od 2012 roku, udowodniła w ten sposób swoją rosnącą rolę w europejskich badaniach kosmicznych.

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Co robi Europejska Agencja Kosmiczna?

Europejska Agencja Kosmiczna od 1975 roku wyznacza standardy w badaniach nad przestrzenią kosmiczną. Do jej głównych zadań należą:

  • Koordynacja europejskich programów badań kosmicznych.
  • Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii.
  • Budowanie konkurencyjnego sektora kosmicznego w krajach członkowskich.

Dzięki utworzeniu centrum w Warszawie polskie firmy i naukowcy zyskają jeszcze lepszy dostęp do najnowszych technologii oraz łatwiejszą współpracę z partnerami z całego kontynentu.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskAndrzej DomańskiEsa
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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