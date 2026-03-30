Wizz Air do pilotów: "Ukraino, wracamy do domu"

Kilka dni temu popularna linia Wizz Air rozpoczęła akcję pod hasłem "Ukraino, wracamy do domu". W serwisie społecznościowym Instagram pojawiła się reklama w języku ukraińskim właśnie z takim hasłem. Po kliknięciu użytkownik był przekierowywany do formularza rekrutacyjnego.

Kampania wywołała ogromne poruszenie na Ukrainie. Szeroko komentowano ją w mediach tradycyjnych i społecznościowych jako zapowiedź otwarcia przedstrzeni powietrznej. Przypomnijmy, że niebo nad tym krajem pozostaje zamknięte dla lotów cywilnych od 24 lutego 2022 roku. Z kolei Wizz Air w 2022 roku był trzecim największym przewoźnikiem na Ukrainie – dysponował jedenastoma samolotami i obsługiwał ponad dwieście tras. Gdyby nie wojna, stopniowo zwiększałby liczbę połączeń.

Ceny biletów lotniczych wystrzeliły. Tu CPN nie pomoże
Ceny biletów lotniczych wystrzeliły. Tu CPN nie pomoże

Linia poszukuje pilotów. Trwa rekrutacja

"Wizz przygotowuje się do powrotu operacji na Ukrainie" - czytamy w formularzu. Linia skierowała go do pilotów, którzy w przyszłości będą obsługiwać połączenia z Ukrainy. Wirtualne spotkanie rekrutacyjne zaplanowano na 15 kwietnia.

Za rekrutację odpowiada spółka córka Wizz Air Malta. Formularz składa się z siedmiu krótkich pytań, wśród których znajduje się m.in. pytanie o doświadczenie oraz zainteresowanie stanowiskiem na Ukrainie.

Wizz Air wraca za szybko? Linia odpowiada

W ukraińskich mediach rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat potencjalnego powrotu przewoźnika. Co najmniej od roku o możliwości operowania z Ukrainy rozmawia kilka linii, w tym Ryanair, Wizz Air czy LOT. Każda z nich deklarowała jednak stanowczo, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działań jest zawieszenie broni lub całkowite zakończenie działań wojennych.

Spekulacje na temat szybszego powrotu linia rozwiała w oświadczeniu, które przesłała do ukraińskich mediów. Czytamy w nim, że: "Kampania w żaden sposób nie miała na celu stworzenia wrażenia (natychmiastowego) wznowienia lotów na Ukrainę lub z niej."

"Szczerze przepraszamy za wszelkie nieporozumienia, które mogły wyniknąć z naszej kampanii. Wszystkie materiały zostały już usunięte z naszych platform. Przeanalizujemy ich treść, aby zapewnić jak najjaśniejszą komunikację w przyszłości i uniknąć podobnych sytuacji" – poinformował przewoźnik.

Trzy lata bez lotów cywilnych. Przewoźnicy w blokach startowych

W dalszej części oświadczenia przewoźnik zapewnił, że oczekuje powrotu na Ukrainę "tak szybko, jak to możliwe", liczy na szybkie zakończenie wojny i wspiera ukraińskie lotnictwo cywilne. Co ważne, choć z mediów społecznościowych zniknęły treści informujące o rekrutacji, formularz wraz z datą spotkania cały czas jest dostępny. Linia nie przerwała rekrutacji – przeprosiła jedynie za formę jej promowania.