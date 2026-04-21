Dziennik Gazeta Prawana logo

To się Putinowi i Łukaszence nie spodoba. Decyzja Norwegii uderza w Rosję i Białoruś

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 18:22
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Międzynarodowa Federacja Pływacka (World Aquatics) zniosła sankcje na Rosję i Białoruś. Reprezentanci tych krajów zostali dopuszczeni do międzynarodowych startów, ale nie wszystkie państwa zamierzają ich u siebie gościć. Norweska Federacja Pływacka ogłosiła, że nie zorganizuje żadnych zawodów z ich udziałem. To na pewno nie spodoba się Władimirowi Putinowi i Aleksandrowi Łukaszence.

Rosjanie i Białorusini mogą startować w narodowych barwach

World Aquatics 13 kwietnia podjęła decyzję, że reprezentanci Rosji i Białorusi będą mogli startować w zawodach pod jej egidą w narodowych barwach i pod ojczystymi flagami. W przypadku zwycięstw wysłuchają hymnu.

Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł

Nasze stanowisko jest jasne. Nie zorganizujemy żadnych mistrzostw, dopóki rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mieli pełny dostęp, możliwość startu i rywalizacji z własną flagą i hymnem narodowym - poinformował prezes norweskiej federacji Cato Bratbakk.

Polska nie dopuści do startów pływaków z Rosji i Białorusi

Norwegia zamierza również wezwać inne kraje do bojkotu. Spotkamy się z naszymi skandynawskimi kolegami w przyszłym tygodniu i mamy nadzieję, że nasze stanowisko stworzy impuls przeciwko decyzji World Aquatics - dodał szef federacji.

Wcześniej możliwość goszczenia Rosjan i Białorusinów wykluczyła prezeska Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Zapewniła, że zawodnicy z tych krajów nie zostaną dopuszczeni do mistrzostw Europy w skokach do wody w 2027 roku, które zaplanowano w Rzeszowie. Rosja z tego powodu domaga się odebrania Polsce organizacji tej imprezy. Jędrzejczak dopuszcza rezygnację z organizacji mistrzostw, jeśli Polska zostanie zobligowana do przyjęcia Rosjan i Białorusinów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Władimir PutinnorwegiaAlaksandr ŁukaszenkaPutin
Powiązane
Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin
Putin otwiera drugi front? "To manewr Zełenskiego"
Władimir Putin
Rzeczniczka KE: zamiast siać terror, Putin powinien spojrzeć na swoje upadające państwo
Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami
Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami
sankcje wobec Rosji rosyjska flota cieni Keir Starmer Wielka Brytania
Putin upokorzył Brytyjczyków. Wbrew groźbom tylko patrzyli na flotę cieni
Putin będzie wściekły. Powrót Rosji na światowe salony odroczony
Putin będzie wściekły. Powrót Rosji na światowe salony odroczony
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo się Putinowi i Łukaszence nie spodoba. Decyzja Norwegii uderza w Rosję i Białoruś »
Zobacz
|
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj