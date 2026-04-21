To się Putinowi i Łukaszence nie spodoba. Decyzja Norwegii uderza w Rosję i Białoruś

Rosjanie i Białorusini mogą startować w narodowych barwach

World Aquatics 13 kwietnia podjęła decyzję, że reprezentanci Rosji i Białorusi będą mogli startować w zawodach pod jej egidą w narodowych barwach i pod ojczystymi flagami. W przypadku zwycięstw wysłuchają hymnu.

Nasze stanowisko jest jasne. Nie zorganizujemy żadnych mistrzostw, dopóki rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mieli pełny dostęp, możliwość startu i rywalizacji z własną flagą i hymnem narodowym - poinformował prezes norweskiej federacji Cato Bratbakk.

Polska nie dopuści do startów pływaków z Rosji i Białorusi

Norwegia zamierza również wezwać inne kraje do bojkotu. Spotkamy się z naszymi skandynawskimi kolegami w przyszłym tygodniu i mamy nadzieję, że nasze stanowisko stworzy impuls przeciwko decyzji World Aquatics - dodał szef federacji.

Wcześniej możliwość goszczenia Rosjan i Białorusinów wykluczyła prezeska Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Zapewniła, że zawodnicy z tych krajów nie zostaną dopuszczeni do mistrzostw Europy w skokach do wody w 2027 roku, które zaplanowano w Rzeszowie. Rosja z tego powodu domaga się odebrania Polsce organizacji tej imprezy. Jędrzejczak dopuszcza rezygnację z organizacji mistrzostw, jeśli Polska zostanie zobligowana do przyjęcia Rosjan i Białorusinów.