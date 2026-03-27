Marcowy sondaż CBOS dostarcza aktualnych informacji na temat stosunku Polaków do obecnego rządu. Wyniki badania przeprowadzonego na początku marca wskazują na utrzymujące się podziały w społeczeństwie oraz niewielkie zmiany w poziomie poparcia i krytyki wobec Rady Ministrów.

Przybyło przeciwników

Z opublikowanych danych wynika, że 33 proc. respondentów popiera rząd. To oznacza niewielki spadek - o 1 punkt procentowy - w porównaniu do wyników z lutego. Jednocześnie wzrosła liczba przeciwników rządu, którzy obecnie stanowią 42 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Obojętność wobec działań Rady Ministrów deklaruje 21 proc. badanych, co również stanowi spadek o 1 punkt procentowy. 4 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na temat rządu - to o 1 punkt procentowy więcej niż miesiąc wcześniej.

Ocena pracy rządu

Wśród ankietowanych 37 proc. pozytywnie ocenia wyniki działalności rządu, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jednak aż połowa Polaków (50 proc.) wystawia rządowi negatywną ocenę - to także wzrost o 2 punkty procentowe. Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 12 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe.

Polityka gospodarcza rządu w ocenie Polaków

Podzielone są też opinie dotyczące polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd. 53 proc. badanych ocenia ją pozytywnie (spadek o 1 punkt procentowy), natomiast 51 proc. wyraża sceptycyzm wobec tych działań (spadek o 2 punkty procentowe). 14 proc. respondentów nie potrafi określić swojego stanowiska w tej sprawie, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe.