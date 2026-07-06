Sikorski zareagował na słowa Kremla. "To samo mówili przed inwazją na Ukrainę"

Radosław Sikorski przypomina, że rosyjskie zaprzeczenia dotyczące planów ataków są niewiarygodne. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, nazwał doniesienia o możliwym ataku na Polskę "zachodnią propagandą". Sikorski wskazuje, że przed 2022 rokiem Moskwa w ten sam sposób wypierała się zamiarów uderzenia na Ukrainę.

Jak informuje RMF FM, minister podkreśla, że choć ukraińska armia skutecznie powstrzymuje Rosję przed generalną ofensywą na Zachód, Federacja Rosyjska pozostaje zdolna do przeprowadzania prowokacji na wschodniej flance NATO. Pomoc dla Ukrainy pozostaje więc kluczowa dla bezpieczeństwa Polski.

Spór o Patrioty i odtajnienie donacji

Wokół przekazania Ukrainie pocisków do systemu Patriot narasta polityczny konflikt. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się odtajnić listę wszystkich donacji wojskowych z lat 2022–2026. To bezpośrednia reakcja na publikacje wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, który zarzucił rządowi przekazanie rakiet w tajemnicy przed parlamentem.

Radosław Sikorski odrzucił zarzuty byłego szefa MON, Mariusza Błaszczaka, który oskarżył obecny rząd o panikę. Jak informuje RMF FM, szef MSZ ocenił, że Błaszczak sam naraził bezpieczeństwo państwa, ujawniając w przeszłości plany operacyjne Wojska Polskiego. Sikorski zaznaczył, że jawność listy sprzętu pomoże w budowaniu transparentnych relacji z Ukrainą.

Minister spraw zagranicznych skomentował również napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Odniósł się do decyzji prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem B'ohaterów UPA" oraz do odebrania prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego.

Sikorski mówi o "geopolityce gówniarstwa"

Sikorski nazwał kierowanie się emocjami w relacjach międzynarodowych "geopolityką gówniarstwa". Zaznaczył, że mimo sporów historycznych, Władimir Putin pozostaje głównym zagrożeniem dla Polski i całego NATO. Minister wytknął również politykom PiS zmianę kursu w polityce wschodniej – od "ścigania się na proukraińskość" do dzisiejszej, ostrej retoryki antyukraińskiej.