Myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło. Więc to była wielka próba, bo ich nie potrzebujemy, ale oni powinni byli tam być - powiedział Trump podczas spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem w Białym Domu. Wszyscy zgadzają się z nami, ale nie chcą pomóc. A my, jako Stany Zjednoczone, musimy to zapamiętać, bo uważam, że to dość szokujące - argumentował.

Trump powiedział także, że również USA mogłyby uznać, że wojna w Ukrainie nie stanowi dla nich zagrożenia. Dodał, że bez pomocy USA Ukraina upadłaby w ciągu jednego dnia.

Gen. Bieniek o słowach Trupa. "Nierozważne"

Słowa prezydenta Trumpa sugerujące wyjście z NATO skomentował gen. Mieczysław Bieniek. Jego zdaniem takie groźby "są nierozważne".On tego nie zrobi. Bez zgody Kongresu nie może zrywać umów międzynarodowych i doprowadzić do opuszczenia NATO przez Stany Zjednoczone - mówił wojskowy w rozmowie z "Faktem".

Reklama

Przypomniał, że Sojusz powstał z inicjatywy USA i przez wiele dekad się sprawdzał. Elity amerykańskie zdają sobie dokładnie sprawę z tego, że NATO jest sojuszem, który reguluje sprawy równowagi politycznej w Europie i na świecie. I pamiętają, że w przeszłości Stany Zjednoczone nie były osamotnione w operacjach, które mają na celu utrzymanie równowagi na świecie. Wiedzą, że USA muszą mieć sojuszników w Europie - powiedział gen. Mieczysław Bieniek.

Reklama

"Nie ma tutaj zastosowania artykuł 5 NATO"

Jak podkreślił, sojusz został stworzony do operacji obronnych, do obrony swojego terytorium, swoich sojuszników, jeśli zostaną oni zaatakowani. Już raz to zostało uruchomione. Artykuł 5 aktywowano w przypadku, kiedy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez Al-Kaidę. A tę operację w Iranie wywołał Izrael oraz Stany Zjednoczone, bez żadnej konsultacji. Niema więc tutaj zastosowania artykuł 5 - zaznaczył były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji.