Jak podaję włoskie media, do kradzieży doszło z 22 na 23 marca. Obrazy zostały skradzione z wilii, która jest siedzibą Fundacji Magnani-Rocca. Jest to muzeum utworzone w 1978 roku przez krytyka i kolekcjonera sztuki Luigiego Magnaniego. Zbiory stanowi jego prywatna kolekcja dzieł sztuki. Muzeum mieści się w Mamiano pod Parmą

Zniknęły trzy obrazy francuskich impresjonistów

Według lokalnej stacji telewizyjnej RAI z regionu Emilia-Romagna dotychczas ustalono, że na teren wilii w małej miejscowości wdarła się grupa zakapturzonych złodziei, którzy wynieśli obrazy. Z kolekcji zniknęły dzieła: "Ryby" Pierre-Auguste'a Renoira, "Martwa natura z czereśniami" Paula Cezanne'a i "Odaliska na tarasie" Henri Matisse'a.

Błyskawiczna akcja złodziei

Jak podała policja, zamaskowani złodzieje działali błyskawicznie. Ich ruchy zarejestrowały kamery monitoringu. . Mówi o szczegółowo zaplanowanej akcji. Wygląda na to, że złodzieje mieli "zamówienie" na konkretne obrazy.

Bezcenna kolekcja sztuki

Fundacja Magnani-Rocca to jedna z najważniejszych włoskich fundacji zajmujących się sztuką. W jej kolekcji są dzieła m.in. Tiziana, Dürera, Rubensa, Goi, Canovy, Moneta, Renoira, Cézanne'a i wielu innych. Jest też zbió obrazów Giorgia Morandiego.