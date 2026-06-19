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Hezbollah i Izrael uzgodniły zawieszenie broni. Rozejm wszedł w życie

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:47
[aktualizacja dzisiaj, 15:56]
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Izraelska armia
Izraelska armia/PAP/EPA
Izrael i libański Hezbollah rozpoczęły w piątek nowy rozejm. Zawieszenie broni weszło w życie o godzinie 15:00 czasu polskiego. Mimo wstrzymania bezpośrednich działań zbrojnych, siły izraelskie zapowiadają pozostanie w tzw. strefie buforowej na terenie Libanu. Izrael wyznaczył jasny warunek wycofania wojsk: zagrożenie ze strony Hezbollahu musi całkowicie ustąpić.

Strony konfliktu uzgodniły rozejm, który wszedł w życie w piątek o godzinie 16:00 czasu lokalnego (15:00 czasu polskiego). Informację o porozumieniu potwierdziły źródła w amerykańskim rządzie. Działania zbrojne ustały, a obie strony sygnalizują wolę przestrzegania wypracowanych ustaleń.

Warunki Izraela

Siły Obronne Izraela (IDF) zajmują twarde stanowisko w kwestii dalszej obecności swoich żołnierzy w Libanie. Rzecznik armii jasno zakomunikował, że izraelscy żołnierze nie opuszczą strefy buforowej natychmiast.

Izrael pozostawi tam swoje oddziały tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowił zagrożenie dla obywateli Izraela. Obecność wojska w tym rejonie ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa granicy i ochronie ludności cywilnej przed ewentualnymi atakami.

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Reakcja Hezbollahu

Samo ugrupowanie Hezbollah również odniosło się do zawartych ustaleń. Jak przekazały agencji Reutera dwa źródła wewnątrz organizacji, bojownicy Hezbollahu zastosowali się do rozejmu od razu po otrzymaniu informacji o jego wprowadzeniu. Oznacza to, że obie strony na ten moment respektują wypracowany kompromis i wstrzymały wzajemne ataki.

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Źródło PAP
Tematy: IzraelrozejmHezbollah
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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