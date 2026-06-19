Hezbollah i Izrael uzgodniły zawieszenie broni. Rozejm wszedł w życie

Strony konfliktu uzgodniły rozejm, który wszedł w życie w piątek o godzinie 16:00 czasu lokalnego (15:00 czasu polskiego). Informację o porozumieniu potwierdziły źródła w amerykańskim rządzie. Działania zbrojne ustały, a obie strony sygnalizują wolę przestrzegania wypracowanych ustaleń.

Warunki Izraela

Siły Obronne Izraela (IDF) zajmują twarde stanowisko w kwestii dalszej obecności swoich żołnierzy w Libanie. Rzecznik armii jasno zakomunikował, że izraelscy żołnierze nie opuszczą strefy buforowej natychmiast.

Izrael pozostawi tam swoje oddziały tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowił zagrożenie dla obywateli Izraela. Obecność wojska w tym rejonie ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa granicy i ochronie ludności cywilnej przed ewentualnymi atakami.

Reakcja Hezbollahu

Samo ugrupowanie Hezbollah również odniosło się do zawartych ustaleń. Jak przekazały agencji Reutera dwa źródła wewnątrz organizacji, bojownicy Hezbollahu zastosowali się do rozejmu od razu po otrzymaniu informacji o jego wprowadzeniu. Oznacza to, że obie strony na ten moment respektują wypracowany kompromis i wstrzymały wzajemne ataki.