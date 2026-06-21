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Trump grozi wznowieniem ataków. "Jeśli tego nie zrobią, uderzymy mocniej!"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 20:06
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Donald Trump
Donald Trump/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump stawia Iranowi ultimatum. W ostrym wpisie na platformie Truth Social zagroził kolejnymi atakami, jeśli Teheran nie zmusi Hezbollahu do zaprzestania działań w Libanie. Groźba padła w trakcie trwających w Szwajcarii negocjacji pokojowych, w których uczestniczy wiceprezydent J.D. Vance. USA dążą do trwałego zawieszenia broni i porzucenia przez Iran wszelkich ambicji nuklearnych.

Donald Trump wystosował bezpośrednią groźbę pod adresem Iranu. Prezydent USA napisał na platformie Truth Social, że Teheran musi "natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę" w Libanie. Trump podkreślił, że jeśli Iran nie spełni tego żądania, Stany Zjednoczone ponownie uderzą w ten kraj z dużą siłą. Prezydent zaznaczył, że ewentualny kolejny atak będzie jeszcze mocniejszy niż ten z ubiegłego tygodnia.

Rozmowy w cieniu gróźb

Prezydent zamieścił swój wpis w kluczowym momencie. W Szwajcarii trwają obecnie rozmowy delegacji amerykańskiej z przedstawicielami Iranu, których celem jest wypracowanie porozumienia pokojowego.

Wiceprezydent J.D. Vance, który przewodzi amerykańskim negocjatorom, potwierdził, że obie strony poczyniły w ostatnich godzinach znaczące postępy. Vance podkreślił, że prezydent Trump zlecił mu rozpoczęcie nowego rozdziału w relacjach z narodem irańskim. Amerykanie wyciągają rękę do Teheranu z konkretną propozycją: jeśli irańscy przywódcy przestaną destabilizować region i trwale porzucą program zbrojeń nuklearnych, USA fundamentalnie zmienią swoje relacje z tym krajem.

Problemy z porozumieniem

Głównym problemem utrudniającym osiągnięcie porozumienia pozostaje sytuacja w Libanie oraz walki Hezbollahu z Izraelem. Donald Trump w ostatnich dniach wyrażał frustrację przebiegiem tych starć. Prezydent sugerował nawet, że Izrael powinien przyjąć bardziej ugodowe podejście wobec Hezbollahu.

Hezbollah i Izrael uzgodniły zawieszenie broni. Rozejm wszedł w życie
Hezbollah i Izrael uzgodniły zawieszenie broni. Rozejm wszedł w życie

Co zakłada wstępne porozumienie?

Negocjatorzy pracują nad wstępnym dokumentem, który ma przynieść stabilizację w regionie. Główne założenia porozumienia to:

  • Zawieszenie broni: Obowiązywałoby na wszystkich frontach, w tym w Libanie.
  • Zakaz użycia siły: Strony zobowiązują się do powstrzymania od ataków zbrojnych.
  • Zakaz gróźb: USA i Iran miałyby zrezygnować z retoryki opartej na straszeniu przeciwnika użyciem siły.
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Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpIzraelLiban
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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