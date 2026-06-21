Trump grozi wznowieniem ataków. "Jeśli tego nie zrobią, uderzymy mocniej!"

Donald Trump wystosował bezpośrednią groźbę pod adresem Iranu. Prezydent USA napisał na platformie Truth Social, że Teheran musi "natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę" w Libanie. Trump podkreślił, że jeśli Iran nie spełni tego żądania, Stany Zjednoczone ponownie uderzą w ten kraj z dużą siłą. Prezydent zaznaczył, że ewentualny kolejny atak będzie jeszcze mocniejszy niż ten z ubiegłego tygodnia.

Rozmowy w cieniu gróźb

Prezydent zamieścił swój wpis w kluczowym momencie. W Szwajcarii trwają obecnie rozmowy delegacji amerykańskiej z przedstawicielami Iranu, których celem jest wypracowanie porozumienia pokojowego.

Wiceprezydent J.D. Vance, który przewodzi amerykańskim negocjatorom, potwierdził, że obie strony poczyniły w ostatnich godzinach znaczące postępy. Vance podkreślił, że prezydent Trump zlecił mu rozpoczęcie nowego rozdziału w relacjach z narodem irańskim. Amerykanie wyciągają rękę do Teheranu z konkretną propozycją: jeśli irańscy przywódcy przestaną destabilizować region i trwale porzucą program zbrojeń nuklearnych, USA fundamentalnie zmienią swoje relacje z tym krajem.

Problemy z porozumieniem

Głównym problemem utrudniającym osiągnięcie porozumienia pozostaje sytuacja w Libanie oraz walki Hezbollahu z Izraelem. Donald Trump w ostatnich dniach wyrażał frustrację przebiegiem tych starć. Prezydent sugerował nawet, że Izrael powinien przyjąć bardziej ugodowe podejście wobec Hezbollahu.

Co zakłada wstępne porozumienie?

Negocjatorzy pracują nad wstępnym dokumentem, który ma przynieść stabilizację w regionie. Główne założenia porozumienia to: