Dziennik Gazeta Prawana logo

4 maja wolny od pracy dla Polaków? Czy należy się wolne za święto w niedzielę w 2026?

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 06:49
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
4 maja 2026 wolny od pracy dla Polaków?
Majówka 2026 układa się w kalendarzu tak, że wiele osób zaczyna liczyć dni i szuka dodatkowego wolnego. Zatem, czy skoro Święto Konstytucji 3 Maja wypada w niedzielę, to poniedziałek 4 maja powinien być dniem wolnym? Teoretycznie brzmi to logicznie. Co mówi prawo?

Święto w niedzielę a dzień wolny. Co mówi prawo?

W polskim prawie kluczowy jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który mówi, że "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". To właśnie z tego przepisu wynika cała zasada:

  • jeśli święto wypada w sobotę - trzeba oddać dzień wolny,
  • jeśli święto wypada w niedzielę - nie ma dodatkowego dnia wolnego.

Właśnie dlatego w 2026 roku 4 maja, mimo że wypada tuż po święcie państwowym, pozostaje zwykłym dniem pracy.

Dlaczego za sobotę jest wolne, a za niedzielę już nie?

To jedno z częściej pojawiających się pytań. Różnica wynika bezpośrednio z konstrukcji czasu pracy.

Sobota w wielu przypadkach jest dniem roboczym, tylko „oddanym” jako wolny w ramach pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli więc wypada w nią święto, pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Niedziela natomiast z założenia jest dniem wolnym ustawowo. Dlatego przepisy nie przewidują dodatkowej rekompensaty.

4 maja mógłby być wolny? Petycja i pomysł zmiany

Choć obecne zasady są jasne, temat wraca co roku, zwłaszcza przy takich niekorzystnych układach kalendarza jak w 2026 roku.

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja, która zakłada zmianę przepisów. Jej autorzy chcą, aby również święta przypadające w niedzielę dawały prawo do dodatkowego dnia wolnego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku soboty. Poniżej cała petycja do pobrania.

Petycja w sprawie dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę

Gdyby takie rozwiązanie weszło w życie, 4 maja mógłby być dniem wolnym od pracy. Na ten moment jest to jednak tylko propozycja, która nie została wprowadzona do obowiązującego prawa. Petycja została rozpatrzona negatywnie. Poniżej odpowiedź MRPiPS do pobrania.

Odpowiedź na petycję w sprawie dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę

Majówka 2026. Jak faktycznie wygląda układ dni?

W 2026 roku kalendarz wygląda następująco:

  • 1 maja przypada w piątek,
  • 2 maja w sobotę,
  • 3 maja w niedzielę.

To oznacza, że naturalny długi weekend kończy się właśnie w niedzielę i nie wydłuża się automatycznie o poniedziałek. Dla wielu osób jedynym sposobem na przedłużenie odpoczynku pozostaje wzięcie urlopu.

Czy przepisy mogą się zmienić?

Temat dodatkowego dnia wolnego za święto w niedzielę regularnie pojawia się w debacie publicznej. Zwolennicy zmian wskazują na większą sprawiedliwość i wyrównanie zasad. Na dziś jednak obowiązuje jednoznaczna interpretacja – tylko święto przypadające w sobotę daje prawo do odebrania dnia wolnego w innym terminie.

Dodajmy, że podobna sytuacja pojawia się jeszcze w 2026 roku. Chodzi o Wszystkich Świętych 1 listopada. To święto również wypada w niedzielę.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: 2026majówka 2026kalendarzkodeks pracy
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora4 maja wolny od pracy dla Polaków? Czy należy się wolne za święto w niedzielę w 2026? »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj