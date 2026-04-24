Dziennik Gazeta Prawana logo

Są wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki. Ujawniono przyczynę śmierci

Marta Kawczyńska
wczoraj, 18:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Adam Jachimczak
Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają nagrania z kamer samochodowych/PAP
Łukasz Litewka, tragicznie zmarły poseł Lewicy, zginął w czwartek, 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu ujawniła przyczynę śmierci posła. Co dokładnie się stało?

Do wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, doszło w czwartek, 23 kwietnia. Poseł został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Do zdarzenia doszło ok. godziny 13 na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem.

Wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu opublikowała wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki. Prokurator Bartosz Kilian przekazał, że bezpośrednią przyczyną śmierci parlamentarzysty było przecięcie kluczowych arterii i masywny krwotok.

Przejmujące słowa partnerki Łukasza Litewki. Była na miejscu wypadku

Przesłuchanie 57-letniego kierowcy

Doszło do uszkodzenia kluczowych arterii, zwłaszcza w obrębie kończyny dolnej, co doprowadziło do wykrwawienia - powiedział prokurator w rozmowie z "Faktem". Litewka mimo reanimacji, zmarł na miejscu. Śledztwo w tej sprawie trwa. W piątek, 24 kwietnia, miało odbyć się przesłuchanie 57-letniego kierowcy Mitsubishi Colt. To on zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył czołowo w jadącego na rowerze Litewkę.

Prokuratura chce uciąć spekulacje

Śledczy ustalają, czy powodem wypadku było zasłabnięcie, czy zaśnięcie za kierownicą. Od wyników tych analiz zależą dalsze decyzje prokuratury - wyjaśnia prokurator Kilian. Prokuratura ma jeszcze w piątek przekazać informację, gdy przesłucha 57-latka. Chce przeciąć falę spekulacji narastających w internecie. "Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają nagrania z kamer samochodowych" - zaapelowano.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćprokuraturapolicjasekcja zwłok
Powiązane
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj