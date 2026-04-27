Nowe informacje o pogrzebie Łukasza Litewki. Rodzina ma prośbę do żałobników

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, około godziny 13, na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący samochodem marki Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą. Pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze Łukaszem Litewką. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia posła nie udało się uratować.

Pogrzeb o charakterze państwowym

Jak poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, powołując się na komunikat Kancelarii Sejmu, pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy. Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę 29 kwietnia o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu.

Prośba rodziny Łukasza Litewki

Na oficjalnym profilu parlamentarzysty w mediach społecznościowych pojawiła się prośba od jego bliskich dotycząca pożegnania. "Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" - można przeczytać.