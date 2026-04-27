Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowe informacje o pogrzebie Łukasza Litewki. Rodzina ma prośbę do żałobników

Beata Zatońska
dzisiaj, 09:50
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Łukasz Litewka miał 36 lat/Agencja Gazeta
W najbliższą środę 29 kwietnia w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. 36-letni parlamentarzysta, znany z działalności charytatywnej i społecznej, zginął w czwartek po południu w wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze. Rodzina i bliscy mają prośbę do uczestników pogrzebu.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, około godziny 13, na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący samochodem marki Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą. Pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze Łukaszem Litewką. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia posła nie udało się uratować.

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka. Sprawca wypadku zatrzymany

Pogrzeb o charakterze państwowym

Jak poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, powołując się na komunikat Kancelarii Sejmu, pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy. Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę 29 kwietnia o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu.

Tak Łukasz Litewka mówił o wierze w Boga. "Nie będę za to nikogo przepraszał"

Prośba rodziny Łukasza Litewki

Na oficjalnym profilu parlamentarzysty w mediach społecznościowych pojawiła się prośba od jego bliskich dotycząca pożegnania. "Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" - można przeczytać.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PogrzebposełŁukasz Litewka
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowe informacje o pogrzebie Łukasza Litewki. Rodzina ma prośbę do żałobników »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj