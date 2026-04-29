Pogrzeb Łukasza Litewki. Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu

Marta Kawczyńska
Łukasz Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia br. Poseł Nowej Lewicy miał 36 lat. Zostanie pochowany na cmentarzu w Sosnowcu. Jego grób znajdzie się w bardzo symbolicznym miejscu. Spocznie niedaleko innego społecznika.

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł Nowej Lewicy zginął w tragicznym wypadku. Został potrącony przez samochód na jednej z ulic w Dąbrowie Górniczej. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Pogrzeb Łukasza Litewki miał charakter państwowy

Pogrzeb zmarłego tragicznie Łukasza Litewki odbył się w środę, 29 kwietnia br. Ceremonia miała charakter państwowy. Po mszy świętej w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima, która rozpoczęła się o godz. 13:30 kondukt żałobny przeszedł na cmentarz w Sosnowcu.

Łukasz Litewka odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Nawrockiego

Apel rodziny Łukasza Litewki do żałobników

Rodzina wystosowała do żałobników apel. Poprosiła, by uszanowano uroczystość i godne pożegnanie polityka. Zamiast kwiatów i zniczy żałobnicy zostali poproszeni o przyniesienie karmy dla psów. Zmarły tragicznie poseł angażował się w pomoc zwierzętom.

Zgodnie z wolą Rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji - napisano w komunikacie.

Tu spocznie Łukasz Litewka. Symboliczne miejsce

Łukasz Litewka zostanie pochowany w nowej kwaterze. Jego grób znajdzie się w jednej z głównych alejek na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Zuzanny. Miejsce pochówku zmarłego posła ma bardzo symboliczne znaczenie.

Zostanie pochowany niedaleko grobu Aleksandra Widery. To społecznik i lekarz, który był inspiracją dla bohatera powieści "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Przez całe życie leczył robotników. Miał 35 lat.

