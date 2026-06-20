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Wianki nad Wisłą 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 07:10
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Wianki nad Wisłą 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?
Wianki nad Wisłą 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?/AKPA
Podobnie, jak w ubiegłym roku, tak i w tym Wianki nad Wisłą to koncert, który będzie można zobaczyć również w telewizji. Tegoroczna impreza, czyli Wianki nad Wisłą 2026 odbędzie się pod hasłem "Miasto gra – muzyka, miłość, marzenia". Kto wystąpi? Kiedy i gdzie będzie można obejrzeć koncert?

Jak co roku w stolicy odbywa się impreza plenerowa "Wianki nad Wisłą". Organizowana jest ona w czasie przesilenia letniego zwanego "Nocą Kupały" lub "Nocą Świętojańską".

Nazwa imprezy nawiązuje do dawnego słowiańskiego zwyczaju puszczania wianków na wodę. Dawniej, podczas Nocy Świętojańskiej, panny wyplatały wianki z kwiatów i ziół, wkładały w nie zapalone świece i puszczały z nurtem rzeki, co miało pomóc w odgadnięciu przyszłości matrymonialnej. Obecnie odbywają się z tej okazji liczne pikniki, warsztaty a przede wszystkim koncert, na który tłumnie przybywają mieszkańcy stolicy.

Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?
Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Wianki nad Wisłą 2026. Gdzie odbywa się impreza?

Podobnie, jak rok temu, tak i w tym współorganizatorem Wianków nad Wisłą 2026 wraz z miastem stołecznym Warszawa jest stacja TVN. Wydarzenie to odbywać się będzie w znajdującym się nieopodal Wisły - Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie. Udział w imprezie jest darmowy, nie obowiązują żadne bilety czy wejściówki.

Wianki nad Wisłą 2026. Kto wystąpi?

Podczas koncertu "Miasto gra – muzyka, miłość, marzenia", który współorganizuje TVN na scenie pojawi się plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie artystów różnych gatunków muzycznych - alternatywy, popu, rocka czy hip-hopu. Wśród wykonawców, którzy wystąpią podczas Wianków nad Wisłą 2026 będą:

  • Beata i Bajm
  • Nosowska
  • Piotr Cugowski
  • Natalia Przybysz
  • Bovska
  • O.S.T.R.
  • Anita Lipnicka
  • Margaret
  • Partycja Markowska
  • Reni Jusis
  • Alicja Szemplińska
  • Hania Kuzimowicz.

Wianki nad Wisłą 2026. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert z okazji Wianków nad Wisłą 2026 będzie można zobaczyć nie tylko na żywo, ale także w telewizji. Transmisja koncertu "Wianki nad Wisłą. Miasto gra – muzyka, miłość, marzenia" rozpocznie się w sobotę, 20 czerwca o godzinie 21:45 na antenie TVN.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: TVNWianki nad Wisłąkiedy i gdzie oglądaćwianki nad wisłą 2026
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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