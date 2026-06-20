Jak co roku w stolicy odbywa się impreza plenerowa "Wianki nad Wisłą". Organizowana jest ona w czasie przesilenia letniego zwanego "Nocą Kupały" lub "Nocą Świętojańską".

Nazwa imprezy nawiązuje do dawnego słowiańskiego zwyczaju puszczania wianków na wodę. Dawniej, podczas Nocy Świętojańskiej, panny wyplatały wianki z kwiatów i ziół, wkładały w nie zapalone świece i puszczały z nurtem rzeki, co miało pomóc w odgadnięciu przyszłości matrymonialnej. Obecnie odbywają się z tej okazji liczne pikniki, warsztaty a przede wszystkim koncert, na który tłumnie przybywają mieszkańcy stolicy.

Wianki nad Wisłą 2026. Gdzie odbywa się impreza?

Podobnie, jak rok temu, tak i w tym współorganizatorem Wianków nad Wisłą 2026 wraz z miastem stołecznym Warszawa jest stacja TVN. Wydarzenie to odbywać się będzie w znajdującym się nieopodal Wisły - Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie. Udział w imprezie jest darmowy, nie obowiązują żadne bilety czy wejściówki.

Wianki nad Wisłą 2026. Kto wystąpi?

Podczas koncertu "Miasto gra – muzyka, miłość, marzenia", który współorganizuje TVN na scenie pojawi się plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie artystów różnych gatunków muzycznych - alternatywy, popu, rocka czy hip-hopu. Wśród wykonawców, którzy wystąpią podczas Wianków nad Wisłą 2026 będą:

Beata i Bajm

Nosowska

Piotr Cugowski

Natalia Przybysz

Bovska

O.S.T.R.

Anita Lipnicka

Margaret

Partycja Markowska

Reni Jusis

Alicja Szemplińska

Hania Kuzimowicz.

Wianki nad Wisłą 2026. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert z okazji Wianków nad Wisłą 2026 będzie można zobaczyć nie tylko na żywo, ale także w telewizji. Transmisja koncertu "Wianki nad Wisłą. Miasto gra – muzyka, miłość, marzenia" rozpocznie się w sobotę, 20 czerwca o godzinie 21:45 na antenie TVN.