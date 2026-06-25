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To imię w 2025 roku nadano tylko 3 razy. Stało się modne dzięki polskiemu poecie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:12
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To imię w 2025 roku nadano tylko 3 razy. Stało się modne dzięki polskiemu poecie/Shutterstock
To imię brzmi naprawdę wyjątkowo. Ma też ciekawą historię. Dziś nosi je 105 Polek a w 2025 roku rodzice wybrali je dla swoich pociech tylko 3 razy. Tym, który je spopularyzował jest Adam Mickiewicz. Co to za imię?

Nadawanie imienia to ważny, ale nie taki łatwy proces. Przyszli rodzice czasem głowią się, jakie imię wybrać dla swojego dziecka. Wielu z nich długo się nad tym zastanawia. Dochodzi wręcz do rodzinnych dyskusji i kłótni.

Rodzice coraz częściej stawiają nie tylko na tradycję, ale też oryginalność. Chcą, by wybrane przez nich imię było hołdem dla przodków lub imieniem z dawnych lat.

To imię nosi tylko 105 Polek

Takich wyjątkowych imion, które zapisały się na kartach historii, jest naprawdę wiele. Jedno z takich imion nosi obecnie jedynie 105 Polek. Nie jest może tak popularne jak Maria, Helena, czy Teresa, ale brzmi równie dostojnie i ma bardzo ciekawą historię powstania.

To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę

To imię spopularyzował Adam Mickiewicz

Imieniem, o którym jest mowa, jest imię Telimena. Jego historia jest wyjątkowa, bo stało się modne dzięki jednemu z naszych wieszczów, czyli Adamowi Mickiewiczowi. To właśnie on na kartach swojej epopei zatytułowanej "Pan Tadeusz" powołał do życia bohaterkę o imieniu Telimena.

Ta literacka postać była wyróżniającą się personą. Damą, która była obyta, znała swoją wartość i była świadoma swoich atutów oraz wysokiego statusu społecznego. W jej charakterze nie brakowało sprzeczności. To właśnie sprawiło, że imię bohaterki stworzonej przez Adama Mickiewicza, zyskało tzw. "pazur", wyrazisty rys i kojarzy się do dziś z niezależnością i klasą.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Imię Telimena, które obecnie nosi 105 Polek a w 2025 roku otrzymały je jedynie 3 dziewczynki, wywodzi się z języka łacińskiego lub greckiego. Jego etymologia nie jest do końca ustalona. Prawdopodobnie powstało na wschodzie Europy jako przekształcenie imienia Filomena. W literaturze pojawiło się na początku XIX wieku.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoby o imieniu Telimena uchodzą za pewne siebie, świadome swoich zalet. To zazwyczaj kobiety o usposobieniu artystycznym, kreatywne, doceniające estetykę i piękno natury. Poza tym osoby, które noszą to imię są:

  • inteligentne
  • pomysłowe
  • ceniące głębokie relacje
  • łatwo oczarowujące otoczenie.

Telimena celebruje imieniny najczęściej 3 lutego. Rzadziej 5 lipca i 11 sierpnia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: imionamodaimięimię dla dziecka
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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