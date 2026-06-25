Nadawanie imienia to ważny, ale nie taki łatwy proces. Przyszli rodzice czasem głowią się, jakie imię wybrać dla swojego dziecka. Wielu z nich długo się nad tym zastanawia. Dochodzi wręcz do rodzinnych dyskusji i kłótni.
Rodzice coraz częściej stawiają nie tylko na tradycję, ale też oryginalność. Chcą, by wybrane przez nich imię było hołdem dla przodków lub imieniem z dawnych lat.
To imię nosi tylko 105 Polek
Takich wyjątkowych imion, które zapisały się na kartach historii, jest naprawdę wiele. Jedno z takich imion nosi obecnie jedynie 105 Polek. Nie jest może tak popularne jak Maria, Helena, czy Teresa, ale brzmi równie dostojnie i ma bardzo ciekawą historię powstania.
To imię spopularyzował Adam Mickiewicz
Imieniem, o którym jest mowa, jest imię Telimena. Jego historia jest wyjątkowa, bo stało się modne dzięki jednemu z naszych wieszczów, czyli Adamowi Mickiewiczowi. To właśnie on na kartach swojej epopei zatytułowanej "Pan Tadeusz" powołał do życia bohaterkę o imieniu Telimena.
Ta literacka postać była wyróżniającą się personą. Damą, która była obyta, znała swoją wartość i była świadoma swoich atutów oraz wysokiego statusu społecznego. W jej charakterze nie brakowało sprzeczności. To właśnie sprawiło, że imię bohaterki stworzonej przez Adama Mickiewicza, zyskało tzw. "pazur", wyrazisty rys i kojarzy się do dziś z niezależnością i klasą.
Jakie jest znaczenie tego imienia?
Imię Telimena, które obecnie nosi 105 Polek a w 2025 roku otrzymały je jedynie 3 dziewczynki, wywodzi się z języka łacińskiego lub greckiego. Jego etymologia nie jest do końca ustalona. Prawdopodobnie powstało na wschodzie Europy jako przekształcenie imienia Filomena. W literaturze pojawiło się na początku XIX wieku.
Jaka jest osoba, która nosi to imię?
Osoby o imieniu Telimena uchodzą za pewne siebie, świadome swoich zalet. To zazwyczaj kobiety o usposobieniu artystycznym, kreatywne, doceniające estetykę i piękno natury. Poza tym osoby, które noszą to imię są:
- inteligentne
- pomysłowe
- ceniące głębokie relacje
- łatwo oczarowujące otoczenie.
Telimena celebruje imieniny najczęściej 3 lutego. Rzadziej 5 lipca i 11 sierpnia.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.