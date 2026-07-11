Męskie Granie 2026 to jedna z najbardziej wyczekiwanych letnich imprez w Polsce. Co roku bawią na niej tłumy a bilety na koncerty w zaledwie kilku miastach Polsce rozchodzą się błyskawicznie.

Męskie Granie 2026. Drugi przystanek, czyli Poznań

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym Męskie Granie rozpoczęło się w Żywcu a skończy w Warszawie. Poznań to drugi przystanek na tegorocznej mapie tej imprezy. Sobota, 11 lipca to drugi dzień Męskiego Grania 2026 w tym mieście.

Męskie Granie 2026. Poznań. Sobota, 11 lipca

Co czeka tych, którzy wybiorą się na Męskie Granie 2026 w Poznaniu drugiego dnia? Nie zabraknie rzecz jasna występu Męskie Granie Orkiestra, którą tworzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Na scenie pojawią się również takie zespoły jak Coma, Metro oraz Anna Maria Jopek. To także dzień, w którym będzie można posłuchać projekt specjalnego poświęconego Stanisławowi Soyce.

Męskie Granie 2026 w Poznaniu. Drugi dzień. Kto i kiedy wystąpi?

Kto wystąpi w Poznaniu drugiego dnia Męskiego Grania 2026? O której godzinie odbędą się koncerty? Oto dokładny harmonogram koncertów w Poznaniu.

Scena Główna:

17:00 - Wiktor Waligóra

18:10 - Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska

19:30 - Igo

21:05 - Coma

22:40 - Męskie Granie Orkiestra

Scena Ż: