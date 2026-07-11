Męskie Granie 2026 to jedna z najbardziej wyczekiwanych letnich imprez w Polsce. Co roku bawią na niej tłumy a bilety na koncerty w zaledwie kilku miastach Polsce rozchodzą się błyskawicznie.
Męskie Granie 2026. Drugi przystanek, czyli Poznań
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym Męskie Granie rozpoczęło się w Żywcu a skończy w Warszawie. Poznań to drugi przystanek na tegorocznej mapie tej imprezy. Sobota, 11 lipca to drugi dzień Męskiego Grania 2026 w tym mieście.
Męskie Granie 2026. Poznań. Sobota, 11 lipca
Co czeka tych, którzy wybiorą się na Męskie Granie 2026 w Poznaniu drugiego dnia? Nie zabraknie rzecz jasna występu Męskie Granie Orkiestra, którą tworzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Na scenie pojawią się również takie zespoły jak Coma, Metro oraz Anna Maria Jopek. To także dzień, w którym będzie można posłuchać projekt specjalnego poświęconego Stanisławowi Soyce.
Męskie Granie 2026 w Poznaniu. Drugi dzień. Kto i kiedy wystąpi?
Kto wystąpi w Poznaniu drugiego dnia Męskiego Grania 2026? O której godzinie odbędą się koncerty? Oto dokładny harmonogram koncertów w Poznaniu.
Scena Główna:
- 17:00 - Wiktor Waligóra
- 18:10 - Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska
- 19:30 - Igo
- 21:05 - Coma
- 22:40 - Męskie Granie Orkiestra
Scena Ż:
- 17:40 - Metro
- 18:55 - Warszawskie Kombo Taneczne i Księżniczki feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky
- 20:20 - Anna Maria Jopek
- 22:00 - Lordofon
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.