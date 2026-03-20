Ten sondaż nie jest dobry dla Czarnka

Po tym, jak prezes Prawa i Sprawiedliwości wyznaczył wiceszefa PiS Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego szefa rządu, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET zadał Polakom pytanie:

Jakim premierem Pana / Pani zdaniem byłby Przemysław Czarnek? Tak odpowiedzieli ankietowani:

Zdecydowanie dobrym – 10,5 proc.

Raczej dobrym – 14,4 proc.

Raczej złym – 17,2 proc.

Zdecydowanie złym – 42,5 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć – 15,4 proc.

Czarnek cieszy się większym zaufaniem mężczyzn niż kobiet

Oznacza to, że według sześciu na dziesięciu Polaków (59,7 proc.) Przemysław Czarnek byłby złym premierem, a zdaniem jednego na czterech (24,9 proc.) – dobrym. 15,5 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zrealizowane dla Radia ZET pokazuje, że Czarnek jako kandydat na premiera cieszy się nieco większym zaufaniem mężczyzn niż kobiet. Odpowiedź „zdecydowanie dobrym” i „raczej dobrym” wybiera 28 proc. mężczyzn i 22 proc. kobiet, a „raczej złym” i „zdecydowanie złym” – 59 proc. mężczyzn i 60 proc. kobiet.

Wyborcy rządzącej koalicji nie zagłosują na Czarnka

Opinie na temat kandydata Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu idą ściśle w parze z poglądami politycznymi odpowiadających. Tylko 3 proc. osób deklarujących się jako wyborcy ugrupowań rządzących (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050) uważa, że Przemysław Czarnek byłby „raczej dobrym” premierem, a nikt w tej grupie nie wskazuje opcji „zdecydowanie dobrym”. Odpowiedź „raczej złym” wybiera 7 proc. ankietowanych w sondażu dla Radia ZET, a „zdecydowanie złym” – 88 proc., co daje w sumie 95 proc. wskazań negatywnych.

W grupie zwolenników partii opozycyjnych (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) podział opinii prezentuje się odmiennie. 52 proc. pytanych przez IBRiS uważa, że Czarnek byłby dobrym premierem (24 proc. – „zdecydowanie dobrym”, 28 proc. – „raczej dobrym”), a 40 proc., że złym (24 proc. – „raczej złym”, 16 proc. – „zdecydowanie złym”).