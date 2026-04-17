Dziennik Gazeta Prawana logo

Darmowe obiady dla seniorów z dostawą do domu. Oto, kto może skorzystać z programu

Paula Nowak
dzisiaj, 17:10
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
senior seniorka
Darmowe obiady dla seniorów z dostawą do domu. Oto, kto może skorzystać/Shutterstock
Już od czerwca 2026 roku część starszych osób w Polsce będzie mogła liczyć na realne, regularne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi o darmowe obiady dowożone bezpośrednio do domu – rozwiązanie, które dla wielu seniorów może okazać się przełomowe. Program jednak nie obejmie wszystkich, a liczba miejsc jest ograniczona.

1 czerwca 2026 startuje kolejna odsłona programu "Poczta Obiadowa". To inicjatywa charytatywna, która z edycji na edycję obejmuje coraz większą grupę odbiorców. Tym razem wsparcie ma trafić do około 2000 seniorów w całym kraju. To więcej niż w poprzednich latach, ale wciąż znacznie mniej niż liczba osób potrzebujących pomocy żywieniowej.

"Poszkodowanych może być nawet 30 tys. ludzi". Tusk ujawnił szczegóły kryptoafery

Najważniejsze założenia programu to:

- średnio 3 obiady tygodniowo,

- dostawa bezpośrednio do miejsca zamieszkania,

- brak opłat dla beneficjentów,

- możliwość wyboru diety (standardowa lub lekkostrawna).

Każdy posiłek to pełnowartościowy zestaw, na który składają się zupa i drugie danie (około 700 kcal) przygotowany z myślą o potrzebach osób starszych.

Nie tylko jedzenie. W tle ważny problem społeczny

Według danych GUS, w Polsce systematycznie rośnie liczba osób powyżej 65. roku życia, a część z nich zmaga się z samotnością, ograniczoną mobilnością i trudnościami finansowymi. Dla wielu seniorów regularny, ciepły posiłek to nie tylko kwestia wygody, ale podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. Niedożywienie w tej grupie wiekowej jest problemem częściej występującym, niż się powszechnie zakłada.

Dlatego program ma znaczenie szersze niż tylko pomoc żywnościowa, ponieważ:

- zmniejsza ryzyko niedożywienia,

- wspiera osoby niesamodzielne,

- ogranicza izolację społeczną (przez kontakt z dostawcą czy opiekunem),

- odciąża rodzinę i opiekunów.

Jak dostać się do programu?

Ścieżki są dwie – i obie stosunkowo proste:

- senior może zgłosić się samodzielnie,

- zgłoszenia może dokonać ktoś bliski (np. rodzina, sąsiad, opiekun).

Kluczowe jest jednak to, że ostateczna kwalifikacja odbywa się przez lokalne organizacje pomocowe. To one:

- identyfikują osoby potrzebujące,

- oceniają sytuację życiową,

- decydują o przyjęciu do programu,

- organizują logistykę dostaw.

Każda organizacja może stosować własne kryteria, dlatego w różnych regionach kraju zasady mogą się nieco różnić.

Gdzie działa "Poczta Obiadowa"?

Nie istnieje jedna, ogólnopolska lista miast objętych programem. To jedno z najważniejszych ograniczeń. "Poczta Obiadowa" funkcjonuje tam, gdzie działają aktywne organizacje społeczne, które zgłoszą się one do współpracy i zostaną zakwalifikowane do realizacji projektu.

W praktyce oznacza to większe szanse w dużych miastach, choć także możliwość udziału w mniejszych miejscowościach pod warunkiem obecności lokalnych fundacji lub stowarzyszeń.

Jak sprawdzić, czy program działa w Twojej gminie?

Najpewniejsze źródła informacji to lokalne instytucje i organizacje. Warto:

- skontaktować się z MOPS lub GOPS,

- sprawdzić strony internetowe urzędu gminy,

- śledzić profile lokalnych fundacji,

- zapytać w organizacjach senioralnych.

To właśnie tam najczęściej pojawiają się aktualne informacje o naborach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorzyobiadsenior
Paula Nowak
Darmowe obiady dla seniorów z dostawą do domu. Oto, kto może skorzystać z programu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj