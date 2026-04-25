Polacy ocenili Karola Nawrockiego. "Ogromna polaryzacja społeczeństwa"

Według sondażu dotychczasową prezydenturę Nawrockiego "zdecydowanie pozytywnie" oceniło 28 proc. pytanych, zaś "raczej pozytywnie" – 19 proc. Z kolei "zdecydowanie negatywną" ocenę wyraziło 31,8 proc. badanych, zaś "raczej negatywną" – 17,7 proc. Zdania nie miało 3,5 proc. badanych.

Ogromna polaryzacja społeczeństwa

"Analiza wyników przez pryzmat sympatii partyjnych obnaża ogromną polaryzację społeczeństwa" – ocenia Wirtualna Polska.

Spośród wyborców rządzącej koalicji 97 proc. ocenia prezydenturę negatywnie – z czego 70 proc. „zdecydowanie negatywnie”, zaś 27 proc. "raczej negatywnie". "Raczej pozytywnie" prezydenturę oceniło 3 proc. wyborców rządzącej koalicji, nikt nie wyraził oceny zdecydowanie pozytywnej.

Z kolei wśród wyborców opozycji – PiS, obu Konfederacji oraz Razem – prezydent uzyskał 80 proc. ocen pozytywnych, z czego 56 proc. "zdecydowanie pozytywnych" i 24 proc. "raczej pozytywnych". W tej grupie łącznie ocen negatywnych było 16 proc., zaś 4 proc. pytanych nie miało zdania.

Kredyt zaufania u wyborców obu Konfederacji

Jak pisze portal, prezydent Nawrocki może liczyć na kredyt zaufania także u wyborców obu Konfederacji – tutaj pozytywne noty wystawiło mu łącznie 71 proc. badanych, a nikt nie zdecydował się na ocenę zdecydowanie negatywną.

"W grupie pozostałych wyborców głowa państwa odnotowuje 53 proc. ocen pozytywnych przy 38 proc. głosów krytycznych" – dodano.

Metoda przeprowadzenia sondażu

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2026 r., metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych oraz ankiet internetowych, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.