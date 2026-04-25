Dziennik Gazeta Prawana logo

Atak szpiegowski w Niemczech. Wśród ofiar szefowa Bundestagu

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 21:45
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Julia Kloeckner
Julia Kloeckner/PAP Archiwalny
Członkowie rządu Niemiec padli ofiarą domniemanego ataku szpiegowskiego za pośrednictwem komunikatora Signal – poinformowała w sobotę agencja dpa. Wśród ofiar znalazła się m.in. szefowa Bundestagu Julia Kloeckner. To część trwającej w Niemczech szerszej kampanii, w której hakerzy uzyskują dostęp do treści czatów.

Z ustaleń magazynu "Der Spiegel" wynika, że do ofiar kampanii hakerskiej na Signalu należą m.in. szefowa resortu budownictwa Verena Hubig, ministra ds. rodziny Karin Prien oraz przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner.

Atak szpiegowski na rząd Niemiec

W sobotę dpa potwierdziła, że członkowie rządu federalnego byli celem domniemanego ataku szpiegowskiego, nie podając jednak nazwisk.

Zgodnie z doniesieniami mediów na telefonie kanclerza RFN Friedricha Merza nie wykryto niczego podejrzanego. Oficjalnie niemiecki rząd nie wypowiada się na temat konkretnych polityków, których dotknął atak.

Za atakiem w Niemczech stoi Rosja?

Kampania hakerska prowadzona jest w Niemczech przeciwko politykom, dziennikarzom i wojskowym, a władze podejrzewają że stoi za nią państwowy podmiot, prawdopodobnie Rosja. Służby bezpieczeństwa kontaktowały się od lutego z wieloma politykami, aby ich ostrzec lub pomóc ustalić, czy cyberprzestępcy uzyskali dostęp do ich kont.

Ataki w Holandii i Wielkiej Brytanii

Obecne ustalenia wskazują, że kampania hakerska trwa i nabiera rozpędu – ostrzega dpa. Podobne ataki wykrywa się także w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Model działania hakerów na Signalu polega na wysłaniu przez nich wiadomości, w której prosi się o wprowadzenie kodu PIN, kliknięcie w link bądź zeskanowanie kodu QR. Nadawcą wiadomości jest np. "Signal Support". W ten sposób uzyskuje się dostęp m.in. do treści rozmów prowadzonych przez komunikator.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Niemcyatak hakerskiBundestagJulia Kloeckner
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAtak szpiegowski w Niemczech. Wśród ofiar szefowa Bundestagu »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj