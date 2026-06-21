Berlin odpowiada na słowa Sikorskiego. "Nie jest to odpowiedni moment"

Rząd Niemiec odniósł się do wywiadu Radosława Sikorskiego dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Stefan Kornelius, rzecznik niemieckiego rządu, zapewnił, że europejskie działania negocjacyjne w sprawie Ukrainy będą zawsze ściśle koordynowane z władzami w Warszawie.

Berlin studzi jednak emocje dotyczące formatów rozmów. Niemiecki rząd wskazuje, że obecny moment nie jest odpowiedni na debatę o uczestnikach negocjacji. Główny powód jest prosty: Rosja nie wykazała dotąd żadnej woli prowadzenia rozmów pokojowych. Niemcy podkreślają również, że nie roszczą sobie prawa do wyłącznego decydowania o tym, kto prowadzi ewentualne pertraktacje.

Polska domaga się miejsca przy stole

Minister Radosław Sikorski otwarcie krytykuje obecny model decyzyjny w Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji twierdzi, że tradycyjny "silnik francusko-niemiecki" jest zbyt słaby, by napędzać całą Wspólnotę w tak kluczowej sprawie. Sikorski argumentuje swoje stanowisko danymi demograficznymi i geopolitycznymi. Region między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim (wliczając Skandynawię) zamieszkuje 150 mln ludzi. Ci obywatele są znacznie bardziej zagrożeni rosyjską agresją niż mieszkańcy Niemiec.

Warszawa stawia sprawę jasno: Polska, jako bezpośredni sąsiad zarówno Ukrainy, jak i Rosji, ponosi ogromne ryzyko wojny. Dlatego polski rząd domaga się udziału w wypracowywaniu ewentualnych porozumień, działając albo poprzez unijne instytucje, albo w ramach koalicji państw bezpośrednio zainteresowanych rozwiązaniem konfliktu.

Spotkanie w Berlinie

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podejmuje konkretne kroki w celu uporządkowania strategii europejskiej. Szef niemieckiego rządu zaprosił do Berlina przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie w formacie "E5". Spotkanie w przyszłym tygodniu ma na celu podsumowanie wyników szczytu G7, analizę ustaleń Rady Europejskiej, przygotowanie wspólnego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze.