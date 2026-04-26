Bogdan Klich był na gali w Waszyngtonie. Opisał szczegóły ataku

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 08:28
White House, Trump, atak
Bogdan Klich był na gali w Waszyngtonie. Opisał szczegóły ataku/PAP/EPA
Jest zbyt wcześnie, by mówić o motywach sprawcy - mówił charge d’affaires RP w USA Bogdan Klich, który uczestniczył w gali z udziałem prezydenta Donalda Trumpa, gdzie padły strzały. Jak jednocześnie ocenił, takie rzeczy w Europie by się nie zdarzyły. To przekracza jakiekolwiek wyobrażenie - podkreślił.

Prezydent USA Donald Trump został w sobotę wieczorem czasu miejscowego ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, podczas której padły strzały. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.

Klich: Było kilka strzałów

W kolacji z udziałem Trumpa uczestniczył charge d’affaires RP w Waszyngtonie Bogdan Klich. W rozmowie z dziennikarzem TVN24 relacjonował, że w pewnym momencie było słychać strzały. Było kilka strzałów,i - powiedział Klich.

Jak dodał, reakcja sali była natychmiastowa. Wszyscy padli na ziemię, niektórym udało się schować pod stoliki - mówił. Zwrócił uwagę, że to wyćwiczona reakcja w kraju, w którym dostęp do broni jest szeroki.

"To przekracza jakiekolwiek wyobrażenie"

Klich zaznaczył, że jest zbyt wcześnie, by mówić o motywach sprawcy. Jednocześnie ocenił, że "takie rzeczy w Europie by się nie zdarzyły". To przekracza jakiekolwiek wyobrażenie - podkreślił.

Na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie oprócz prezydenta USA i członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, obecni byli znani dziennikarze i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

Strzelił w stronę agenta Secret Service

Nie wiadomo, kto otworzył ogień, ani jaki był jego motyw. Przedstawiciel FBI powiadomił, że osoba ta była uzbrojona w strzelbę i próbowała przedrzeć się przez zabezpieczenia. Napastnik strzelił w stronę agenta Secret Service. Agent miał na sobie kamizelkę kuloodporną i został przetransportowany do szpitala. Według AP agentowi nic nie grozi.

Źródło PAP
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBogdan Klich był na gali w Waszyngtonie. Opisał szczegóły ataku »
White House, Trump, atak
Bogdan Klich był na gali w Waszyngtonie. Opisał szczegóły ataku
