Niemcy. Rekordowe poparcie dla AfD. Koalicja Merza w opałach

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 09:52
AfD
Niemcy. Rekordowe poparcie dla AfD. Koalicja Merza w opałach. Na zdjęciu Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD/Shutterstock
Poparcie dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) wzrosło do rekordowego poziomu 28 procent – wynika z sondażu instytutu Insa dla gazety "Bild am Sonntag". Rządząca od maja 2025 r. koalicja kanclerza Friedricha Merza CDU/CSU i SPD nie miałaby obecnie wymaganej większości i musiałaby rozszerzyć koalicję o Zielonych lub Lewicę.

Poparcie dla AfD, największej obecnie partii opozycyjnej, było wyższe o jeden punkt procentowy niż tydzień temu. Gotowość do głosowania na kierujące rządem partie chadeckie CDU/CSU zadeklarowało 24 proc. ankietowanych, natomiast ich koalicjanta, SPD, poparło 14 proc. uczestników sondażu.

Wykluczają koalicję z AfD

Poparcie dla partii Zieloni spadło o jeden punkt procentowy do 12 proc. Na Lewicę chce głosować 11 proc. ankietowanych. Skrajnie lewicowa BSW i liberalna FDP są poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-24 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1203 wyborców.

Wszystkie pozostałe partie reprezentowane w Bundestagu wykluczają koalicję z AfD. Partia kierowana przez Alice Weidel i Tino Chrupallę opowiada się za wyjściem wojsk USA z Niemiec i za usunięciem z terytorium Niemiec amerykańskiej broni atomowej.

Program AfD

AfD chce reaktywować gazociąg Nord Stream, jest ugrupowaniem antyimigranckim, prorosyjskim i krytycznym wobec Unii Europejskiej. Najwyższe dotychczasowe poparcie sondażowe dla AfD wynosiło 27 proc. W wyborach do Bundestagu w lutym 2025 r. CDU/CSU zdobyły 28,5 proc., a AfD 20,8 proc.

Źródło PAP
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy. Rekordowe poparcie dla AfD. Koalicja Merza w opałach »
