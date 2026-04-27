Ekipa Orbana wywozi bogactwa z Węgier. Uciekają przed zmianą władzy

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:48
Viktor Orban/Shutterstock
Viktor Orban przegrał wybory. Wspólnicy ustępującego premiera Węgier Viktora Orbana w pośpiechu rozpoczęli wywożenie swoich bogactw poza granice kraju. Przyszły premier Peter Magyar oskarżył osoby związane z Orbanem o próbę ochrony majątku i ucieczki przed odpowiedzialnością - informuje dziennik "Guardian".

"Prywatne odrzutowce, załadowane ponoć bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Orbana, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą" - napisał brytyjski dziennik.

Ludzie Orbana uciekają z Węgier

Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia Orbana rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA - dodał "Guardian". Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbana wyborach z 12 kwietnia trzech członków jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

KE pilnie wzywa Węgry do wyjaśnień ws. tajnych kontaktów z Rosją. "Działanie na szkodę UE"

Majątki transferowane za granicę

Również przyszły premier Magyar oskarżył w sobotę powiązanych z Orbanem oligarchów” o transferowanie majątków za granicę, wymieniając ZEA, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogana - polityka związanego z Orbanem, który przez pewien czas znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Peter Magyar wzywa do zatrzymania osób, które szkodziły Węgrom

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które "wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów", a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów "powiązanych z mafią". Dodał, że kilka powiązanych z rządem Orbana rodzin już opuściło Węgry, a kilka kolejnych przygotowuje się do tego, wypisując ze szkół swoje dzieci. Jedną z takich rodzin - według informacji Magyara - są krewni Loerinca Meszarosa, jednego z najbogatszych Węgrów i najbliższych przyjaciół Orbana. Węgierskie niezależne media - portale VSquare i 444 - podały, że osoby z otoczenia Orbana przenoszą swoje majątki w obawie przed potencjalnym przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez rząd Magyara. 444 podał, że proceder rozpoczął się już w marcu, czyli przed wyborami.

Magyar ostrzegał też, że w ostatnich tygodniach niszczono wiele dokumentów, mogących obciążać środowisko ustępującego premiera. "Otrzymujemy coraz więcej doniesień o niszczeniu dokumentów na dużą skalę przez różne ministerstwa, instytucje i firmy bliskie Fideszowi" - napisał Magyar na portalach społecznościowych wcześniej w kwietniu.

Orban w czerwcu jedzie do USA

"Guardian", powołując się na źródło w Fideszu, poinformował, że Orban uda się do USA w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn; mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca. "Dokładne miejsce podróży Orbana nie jest znane, choć jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata" - dodał dziennik. Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze do USA, licząc na wykorzystanie swojej wiedzy w instytucjach powiązanych z Partią Republikańską - poinformowały źródła w amerykańskiej administracji i w Fideszu.

Orban już się wycofuje. Puste krzesło na szczycie UE

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA od dawna były postrzegane jako plan B dla osób z kręgu Orbana. "Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbana" - ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik.

Powiązane
Globalny wyścig zbrojeń trwa. Nowe dane o wydatkach za 2025 r.
Globalny wyścig zbrojeń trwa. Nowe dane o wydatkach za 2025 r.
Włodzimierz Czarzasty
Deklaracja Czarzastego ws. zbiórki Łatwoganga. "Kancelaria Sejmu się odezwie"
Adam Bielan
Padł rekord świata. Bielan skomentował zbiórkę Łatwoganga
Beata Zatońska




Matura 2026: Co trzeba zrobić, by zdać egzaminy? Wymogi, które trzeba znać
Problem z maturą z języka polskiego. "Coraz więcej osób rezygnuje"
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Ceny paliw tankowanie samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Cynamon ma silne właściwości bakteriobójcze i przeciwgrzybicze, dlatego świetnie radzi sobie z drobnoustrojami odpowiedzialnymi za nieprzyjemne zapachy
Wsyp do odpływu i zalej wrzątkiem. Brzydki zapach ze zlewu zniknie raz dwa
