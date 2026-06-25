Dania zaostrza przepisy wobec Ukraińców. Tym osobom nie przyzna prawa pobytu

"Unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji" - podkreślił minister imigracji i integracji Danii Morten Boedskov, były minister obrony.
Tylu obywateli Ukrainy przebywa w Danii
W liczącej 6 mln mieszkańców Danii na początku maja przebywało 47,6 tys. osób z Ukrainy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie specjalnej ustawy z 2022 r. Daje ono prawo do pracy, nauki oraz opieki zdrowotnej. Zaostrzone przepisy nie będą działały wstecz, choć Ukraińcy muszą cyklicznie starać się o przedłużenie swojego statusu.
Możliwe dalsze zaostrzenie przepisów w Danii wobec Ukraińców
Rząd w Kopenhadze nie wykluczył dalszych zaostrzeń przepisów migracyjnych. Jak podkreślono w oświadczeniu "sytuacja imigrantów z Ukrainy ma być monitorowana na bieżąco".
Dania - sojusznik Ukrainy
Dania jest jednym z największych sojuszników Ukrainy. Duńskie władze jako pierwsze zdecydowały się na inwestowanie w ukraiński przemysł zbrojeniowy, a także pozwoliły na powstanie ukraińskiej fabryki paliwa rakietowego na własnym terytorium.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.