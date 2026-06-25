Zdumiewające słowa z Niemiec. "Włoszka i Polak chcą siedzieć przy stole, ale kanclerz ma opory"

Choć liderzy pięciu europejskich państw prezentowali się w Berlinie jako "silni i zjednoczeni", to "inscenizacja ma pęknięcia" – twierdzi "Der Spiegel".

Niemcy: Tylko Meloni jest niekwestionowaną przywódczynią

"Osłabiony Emmanuel Macron chwiejnym krokiem zmierza ku końcowi swojej kadencji, Donald Tusk jest pod ciągłą presją polskich prawicowych konserwatystów, a kanclerz Merz musi teraz, w związku z planowaną reformą emerytalną, liczyć na to, że Niemcy ponownie mu zaufają" – czytamy w niemieckiej gazecie.

Tylko premier Włoch Giorgia Meloni jest "niekwestionowaną przywódczynią w swoim kraju", ale jest "mało prawdopodobne, by mogła sterować nastrojami Donalda Trumpa", bo z prezydentem USA pozostaje skłócona.

Niemcy: Tusk i Meloni mieli pretensje do pozostałej trójki za brak zaproszenia

Pięć dużych państw Europy "wcale nie jest tak zgodnych, jak stara się to pokazać w Berlinie" – stawia tezę "Der Spiegel". Do spotkania w urzędzie kanclerskim miało dojść dlatego, że "Tusk i Meloni mieli pretensje do pozostałej trójki" za brak zaproszenia na spotkanie w Londynie na początku czerwca z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaproszenie do Berlina dostali, bo Merz chciał "załagodzić sytuację".

Niemcy: Włoszka i Polak chcą siedzieć przy tym samym stole

Choć "Włoszka i Polak chcą siedzieć przy tym samym stole", to "kanclerz i jego ludzie uważają, że niemiecko-francusko-brytyjskie trio E3 najlepiej nadaje się do tego, by pewnego dnia dla Europy negocjować z Rosjanami, Ukraińcami i Amerykanami powojenny porządek" – pisze "Der Spiegel". Większa grupa "miałaby tylko wszystko skomplikować".