Nagrali nagą pensjonariuszkę i wrzucili film do sieci. Jest wyrok

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała w poniedziałek, że wyrok w tej sprawie ogłosił w ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Pułtusku.

Wyrok dla małżeństwa

Karolinie K. i jej mężowi Rafałowi K. sąd wymierzył kary po sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na rok. Zobowiązał też obojga oskarżonych do przeproszenia pokrzywdzonej w ciągu jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku i zasądził na rzecz oskarżycielki posiłkowej 7 tys. zł tytułem nawiązki. Orzekł również podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Jak przekazała prok. Łukasiewicz, prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej oceniła wyrok jako słuszny.

Nagranie nagiej pensjonariuszki

Wcześniej dobrowolnie poddała się karze i przyznała się do winy druga z pracownic DPS-u, która wspólnie z Karoliną D. nagrała nagą pensjonariuszkę podczas kąpieli.

Sąd wymierzył Anecie K. karę ograniczenia wolności na sześć miesięcy z obowiązkiem nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Skazana miała też zapłacić oskarżycielce posiłkowej 7 tys. zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosić pokrzywdzoną za swoje czyny.

We wrześniu 2023 r. dwie kobiety zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku nagrały za pomocą telefonu komórkowego pensjonariuszkę podczas kąpieli. Jak informowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, pracownice DPS-u na nagraniu utrwaliły nagą sylwetkę kobiety. Filmik został udostępniony innej osobie, a następnie pojawił się w jednym z portali społecznościowych.

Dwie byłe pracownice DPS-u usłyszały zarzuty podstępnego utrwalania nagiego wizerunku pensjonariuszki. Z kolei mężczyźnie prokuratura zarzuciła rozpowszechnianie podstępnie utrwalonego wizerunku nagiej osoby bez jej zgody za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Szokujące materiały

Sprawę w grudniu 2023 r. nagłośnił lokalny portal Pultusk24.pl, który podał, że otrzymał "szokujące materiały dotyczące sceny, jaka rozegrała się w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku". Jak wyjaśniał, "dwie młode opiekunki nagrały w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku filmik telefonem komórkowym podczas czynności higienicznych wykonywanych przez starszą kobietę, podopieczną tego domu".

Portal podał wtedy, że nagranie zostało zamieszczone "na prywatnym profilu na Facebooku przez męża jednej z opiekunek". Z ustaleń śledczych wynika, że widniało ono publicznie przez około 30 minut, potem zostało usunięte.

W związku z doniesieniami medialnymi prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu. Jednocześnie wpłynęło też zawiadomienie od dyrekcji DPS-u o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na początku postępowanie prowadziła prokuratura w Pułtusku, potem przeniesiono je do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.