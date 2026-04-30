Tak Antoni Macierewicz potraktował dziennikarza TVN24. "Czy pan mnie słyszy?" [WIDEO]

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 15:03
To nagranie jest hitem sieci. Widać na nim, jak Radomir Witt, dziennikarz TVN24 zadaje pytania Antoniemu Macierewiczowi. Podczas rozmowy poseł PiS nie odpowiadał na pytania, które były mu zadawane. "Czy pan mnie słyszy?" - próbował dowiedzieć się dziennikarz. Internauci również nie pozostawili tego bez komentarza.

Nie od dziś wiadomo, że Antoni Macierewicz to jedna z bardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci w polskim Sejmie. Polityk od lat jest aktywny w polityce i nie stroni od często głośnych wypowiedzi dotyczących tego, co się dzieje w kraju.

Tym razem Antoni Macierewicz stał się bohaterem nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych programu "Szkło kontaktowe". To fragment wywiadu, jaki Radomir Witt, który jest dziennikarzem TVN24 próbował przeprowadzić z Antonim Macierewiczem.

"Pytacie nas czasem, czy Antoni Macierewicz wrócił do szafy, bo mało go widać. Jeszcze nie. Czasem spotyka go w Sejmie Radomir Wit i takie są tego efekty" - napisano w opisie fragmentu nagrania zamieszczonego w sieci.

Na nagraniu słychać jak Antoni Macierewicz mówi o istotnej dla siebie kwestii. Gdy reporter próbuje o coś go zapytać polityk zdaje się go nie słyszeć. Czy pan mnie słyszy? Panie pośle, czy pan mnie słyszy? Czy pan słyszy pytania, które są panu zadawane? Czy mamy cały czas ze sobą kontakt? - pyta co chwila Radomir Witt.

Nagranie nie umknęło uwadze internautów. Od razu ruszyli do komentowania. "Czy jest na sali lekarz?!"; "Radomir! Medal dla ciebie, chłopie"; "Podziwiam tę dziennikarską cierpliwość, bo wiem, że wtedy bym mu odwinął na bank, by usłyszał pytania"; "Jeszcze mógł coś o wybuchających parówkach powiedzieć"; "Panie Wit, szkoda czasu na niego, nic mądrego nie powie" - pisali.

