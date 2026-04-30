Nie od dziś wiadomo, że Antoni Macierewicz to jedna z bardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci w polskim Sejmie. Polityk od lat jest aktywny w polityce i nie stroni od często głośnych wypowiedzi dotyczących tego, co się dzieje w kraju.

Tak Antoni Macierewicz potraktował dziennikarza TVN24

Tym razem Antoni Macierewicz stał się bohaterem nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych programu "Szkło kontaktowe". To fragment wywiadu, jaki Radomir Witt, który jest dziennikarzem TVN24 próbował przeprowadzić z Antonim Macierewiczem.

"Pytacie nas czasem, czy Antoni Macierewicz wrócił do szafy, bo mało go widać. Jeszcze nie. Czasem spotyka go w Sejmie Radomir Wit i takie są tego efekty" - napisano w opisie fragmentu nagrania zamieszczonego w sieci.

"Czy pan mnie słyszy?"

Na nagraniu słychać jak Antoni Macierewicz mówi o istotnej dla siebie kwestii. Gdy reporter próbuje o coś go zapytać polityk zdaje się go nie słyszeć. Czy pan mnie słyszy? Panie pośle, czy pan mnie słyszy? Czy pan słyszy pytania, które są panu zadawane? Czy mamy cały czas ze sobą kontakt? - pyta co chwila Radomir Witt.

Internauci komentują zachowanie Antoniego Macierewicza

Nagranie nie umknęło uwadze internautów. Od razu ruszyli do komentowania. "Czy jest na sali lekarz?!"; "Radomir! Medal dla ciebie, chłopie"; "Podziwiam tę dziennikarską cierpliwość, bo wiem, że wtedy bym mu odwinął na bank, by usłyszał pytania"; "Jeszcze mógł coś o wybuchających parówkach powiedzieć"; "Panie Wit, szkoda czasu na niego, nic mądrego nie powie" - pisali.