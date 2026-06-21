Groźny pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Kłęby czarnego dymu nad Charnowem

Ogień pojawił się w fabryce aerozoli w Charnowie w niedzielne południe. Szybko rozprzestrzeniający się pożar wytworzył gęsty, czarny dym, który widzą mieszkańcy z wielu kilometrów - informuje Radio Gdańsk.

Świadkowie zdarzenia relacjonują, że płomienie objęły dach budynku. Z konstrukcji spadają płonące elementy, co zwiększa ryzyko przeniesienia się ognia na sąsiednie obiekty. Obecnie służby nie potwierdzają informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.

Apel do mieszkańców

Władze gminy Ustka oraz służby ratunkowe wydały pilny komunikat dla okolicznych mieszkańców. Wójt gminy, Rafał Konon, prosi o ograniczenie wychodzenia z domów do niezbędnego minimum, pozostanie w bezpiecznych miejscach, bezwzględne zamknięcie okien w domach i mieszkaniach.

Funkcjonariusze policji i straży pożarnej apelują również, aby nie zbliżać się do miejsca prowadzonych działań. Przypominają, że każdy, kto pojawi się w strefie akcji, niepotrzebnie ryzykuje zdrowie i utrudnia pracę ratownikom.

Akcja strażaków

Na miejscu zdarzenia pracują obecnie cztery jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Słupska. Z okolicznych remiz dojeżdżają kolejne zastępy strażaków. Kpt. Piotr Basarab z PSP w Słupsku potwierdza Radiu Gdańsk, że akcja gaśnicza jest niezwykle trudna. Ratownicy zmagają się nie tylko z samym żywiołem, ale także z bardzo wysoką temperaturą panującą wewnątrz fabryki. Strażacy wciąż ustalają przyczyny wybuchu pożaru. Dalsze działania będą zależały od opanowania sytuacji na dachu budynku.