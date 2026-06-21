Groźny pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Kłęby czarnego dymu nad Charnowem

Ogień pojawił się w fabryce aerozoli w Charnowie w niedzielne południe. Szybko rozprzestrzeniający się pożar wytworzył gęsty, czarny dym, który widzą mieszkańcy z wielu kilometrów - informuje Radio Gdańsk.
Świadkowie zdarzenia relacjonują, że płomienie objęły dach budynku. Z konstrukcji spadają płonące elementy, co zwiększa ryzyko przeniesienia się ognia na sąsiednie obiekty. Obecnie służby nie potwierdzają informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.
Apel do mieszkańców
Władze gminy Ustka oraz służby ratunkowe wydały pilny komunikat dla okolicznych mieszkańców. Wójt gminy, Rafał Konon, prosi o ograniczenie wychodzenia z domów do niezbędnego minimum, pozostanie w bezpiecznych miejscach, bezwzględne zamknięcie okien w domach i mieszkaniach.
Funkcjonariusze policji i straży pożarnej apelują również, aby nie zbliżać się do miejsca prowadzonych działań. Przypominają, że każdy, kto pojawi się w strefie akcji, niepotrzebnie ryzykuje zdrowie i utrudnia pracę ratownikom.
Akcja strażaków
Na miejscu zdarzenia pracują obecnie cztery jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Słupska. Z okolicznych remiz dojeżdżają kolejne zastępy strażaków. Kpt. Piotr Basarab z PSP w Słupsku potwierdza Radiu Gdańsk, że akcja gaśnicza jest niezwykle trudna. Ratownicy zmagają się nie tylko z samym żywiołem, ale także z bardzo wysoką temperaturą panującą wewnątrz fabryki. Strażacy wciąż ustalają przyczyny wybuchu pożaru. Dalsze działania będą zależały od opanowania sytuacji na dachu budynku.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.