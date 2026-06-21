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Groźny pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Kłęby czarnego dymu nad Charnowem

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:06
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Pożar zakładu produkcyjnego
Pożar zakładu produkcyjnego w miejscowości Charnowo/PAP
W niedzielę, 21 czerwca, tuż przed godziną 13:00 w Charnowie (gmina Ustka) wybuchł potężny pożar fabryki aerozoli. Czarny słup dymu widać z odległości wielu kilometrów. Na miejscu pracują liczne jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które walczą z żywiołem. Władze gminy apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i zamknięcie okien ze względu na niebezpieczeństwo.

Ogień pojawił się w fabryce aerozoli w Charnowie w niedzielne południe. Szybko rozprzestrzeniający się pożar wytworzył gęsty, czarny dym, który widzą mieszkańcy z wielu kilometrów - informuje Radio Gdańsk.

Świadkowie zdarzenia relacjonują, że płomienie objęły dach budynku. Z konstrukcji spadają płonące elementy, co zwiększa ryzyko przeniesienia się ognia na sąsiednie obiekty. Obecnie służby nie potwierdzają informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.

Apel do mieszkańców

Władze gminy Ustka oraz służby ratunkowe wydały pilny komunikat dla okolicznych mieszkańców. Wójt gminy, Rafał Konon, prosi o ograniczenie wychodzenia z domów do niezbędnego minimum, pozostanie w bezpiecznych miejscach, bezwzględne zamknięcie okien w domach i mieszkaniach.

Funkcjonariusze policji i straży pożarnej apelują również, aby nie zbliżać się do miejsca prowadzonych działań. Przypominają, że każdy, kto pojawi się w strefie akcji, niepotrzebnie ryzykuje zdrowie i utrudnia pracę ratownikom.

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Akcja strażaków

Na miejscu zdarzenia pracują obecnie cztery jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Słupska. Z okolicznych remiz dojeżdżają kolejne zastępy strażaków. Kpt. Piotr Basarab z PSP w Słupsku potwierdza Radiu Gdańsk, że akcja gaśnicza jest niezwykle trudna. Ratownicy zmagają się nie tylko z samym żywiołem, ale także z bardzo wysoką temperaturą panującą wewnątrz fabryki. Strażacy wciąż ustalają przyczyny wybuchu pożaru. Dalsze działania będą zależały od opanowania sytuacji na dachu budynku.

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Źródło Radio Gdańsk
Tematy: fabrykapożar
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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