Męskie Granie 2026 wystartowało. To jedna z największych letnich imprez muzycznych w Polsce. Od wielu lat Męskie Granie cieszy się ogromną popularnością.
Męskie Granie 2026. Trasa rozpoczyna się w Żywcu
Stałym i charakterystycznym elementem tej imprezy jest Męskie Granie Orkiestra, która nie tylko pojawia się na wszystkich koncertach, ale też przygotowuje specjalną piosenkę, która jest hymnem Męskiego Grania.
Męskie Granie Orkiestra 2026. Kto w składzie?
W tym roku w skład Męskie Granie Orkiestra weszli Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Hymnem, który został ogłoszony jako pierwszy jest piosenka "Nareszcie". Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania jest też drugi hymn, czyli piosenka "Tańczę".
Pierwszy przystanek na trasie Męskiego Grania 2026 to Żywiec. To właśnie tu w piątek, 26 czerwca oraz w sobotę, 27 czerwca wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie też projektów specjalnych jak chociaż "Moja krew, twoja krew" z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego, czy "Tribute to: Andrzej Zaucha".
Męskie Granie 2026. Kto i o której wystąpi? [LINE-UP]
Kto wystąpi w Żywcu podczas dwóch dni Męskiego Grania 2026? O której godzinie odbędą się koncerty? Oto dokładny harmonogram koncertów w Żywcu.
Piątek, 26.06
Scena Główna
- 17:00 - The Cassino
- 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0
- 19:30 - Sistars
- 21:05 - Vito Bambino
- 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Scena Ż
- 17:40 - Omasta
- 18:55 - Wojciech Baranowski
- 20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek
- 22:00 - Organek
Scena Młodych Radar Polska
- 17:40 - Zaleś
- 18:55 - Lotta
- 20:20 - Pola Maj
Sobota, 27.06
Scena Główna
- 17:00 - Lor
- 18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska
- 19:30 - Igo
- 21:05 - Mrozu MTV Unplugged
- 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026
Scena Ż
- 17:40 - Leon Krześniak
- 18:55 - Raz, Dwa Trzy
- 20:20 - Zalia
- 22:00 - Ofelia
Scena Młodych Radar Polska
- 17:40 - Pola Maj
- 18:55 - Zaleś
- 20:20 - Lotta
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.