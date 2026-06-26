Męskie Granie 2026 wystartowało. To jedna z największych letnich imprez muzycznych w Polsce. Od wielu lat Męskie Granie cieszy się ogromną popularnością.

Męskie Granie 2026. Trasa rozpoczyna się w Żywcu

Stałym i charakterystycznym elementem tej imprezy jest Męskie Granie Orkiestra, która nie tylko pojawia się na wszystkich koncertach, ale też przygotowuje specjalną piosenkę, która jest hymnem Męskiego Grania.

Męskie Granie Orkiestra 2026. Kto w składzie?

W tym roku w skład Męskie Granie Orkiestra weszli Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Hymnem, który został ogłoszony jako pierwszy jest piosenka "Nareszcie". Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania jest też drugi hymn, czyli piosenka "Tańczę".

Pierwszy przystanek na trasie Męskiego Grania 2026 to Żywiec. To właśnie tu w piątek, 26 czerwca oraz w sobotę, 27 czerwca wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie też projektów specjalnych jak chociaż "Moja krew, twoja krew" z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego, czy "Tribute to: Andrzej Zaucha".

Męskie Granie 2026. Kto i o której wystąpi? [LINE-UP]

Kto wystąpi w Żywcu podczas dwóch dni Męskiego Grania 2026? O której godzinie odbędą się koncerty? Oto dokładny harmonogram koncertów w Żywcu.

Piątek, 26.06

Scena Główna

17:00 - The Cassino

18:10 - Grechuta Herbuta 2.0

19:30 - Sistars

21:05 - Vito Bambino

22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika

23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż

17:40 - Omasta

18:55 - Wojciech Baranowski

20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek

22:00 - Organek

Scena Młodych Radar Polska

17:40 - Zaleś

18:55 - Lotta

20:20 - Pola Maj

Sobota, 27.06

Scena Główna

17:00 - Lor

18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska

19:30 - Igo

21:05 - Mrozu MTV Unplugged

22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż

17:40 - Leon Krześniak

18:55 - Raz, Dwa Trzy

20:20 - Zalia

22:00 - Ofelia

Scena Młodych Radar Polska