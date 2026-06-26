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Męskie Granie 2026. Żywiec. Kto i o której wystąpi? [LINE-UP]

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 17:11
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Męskie Granie
Męskie Granie 2026. Żywiec. Kto i o której wystąpi? [LINE-UP]/Materiały prasowe
Rusza Męskie Granie 2026. W ten weekend impreza odbędzie się w Żywcu. Kto zagra i zaśpiewa w piątek, 26 czerwca a kto w sobotę, 27 czerwca? Oto harmonogram z godzinami koncertów.

Męskie Granie 2026 wystartowało. To jedna z największych letnich imprez muzycznych w Polsce. Od wielu lat Męskie Granie cieszy się ogromną popularnością.

Męskie Granie 2026. Trasa rozpoczyna się w Żywcu

Stałym i charakterystycznym elementem tej imprezy jest Męskie Granie Orkiestra, która nie tylko pojawia się na wszystkich koncertach, ale też przygotowuje specjalną piosenkę, która jest hymnem Męskiego Grania.

Burza wokół Męskiego Grania 2026. Chodzi o limit wody. Internauci grzmią
Burza wokół Męskiego Grania 2026. Chodzi o limit wody. Internauci grzmią

Męskie Granie Orkiestra 2026. Kto w składzie?

W tym roku w skład Męskie Granie Orkiestra weszli Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Hymnem, który został ogłoszony jako pierwszy jest piosenka "Nareszcie". Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania jest też drugi hymn, czyli piosenka "Tańczę".

Pierwszy przystanek na trasie Męskiego Grania 2026 to Żywiec. To właśnie tu w piątek, 26 czerwca oraz w sobotę, 27 czerwca wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie też projektów specjalnych jak chociaż "Moja krew, twoja krew" z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego, czy "Tribute to: Andrzej Zaucha".

Męskie Granie 2026. Kto i o której wystąpi? [LINE-UP]

Kto wystąpi w Żywcu podczas dwóch dni Męskiego Grania 2026? O której godzinie odbędą się koncerty? Oto dokładny harmonogram koncertów w Żywcu.

Piątek, 26.06

Scena Główna

  • 17:00 - The Cassino
  • 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0
  • 19:30 - Sistars
  • 21:05 - Vito Bambino
  • 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
  • 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż

  • 17:40 - Omasta
  • 18:55 - Wojciech Baranowski
  • 20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek
  • 22:00 - Organek

Scena Młodych Radar Polska

  • 17:40 - Zaleś
  • 18:55 - Lotta
  • 20:20 - Pola Maj

Sobota, 27.06

Scena Główna

  • 17:00 - Lor
  • 18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska
  • 19:30 - Igo
  • 21:05 - Mrozu MTV Unplugged
  • 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż

  • 17:40 - Leon Krześniak
  • 18:55 - Raz, Dwa Trzy
  • 20:20 - Zalia
  • 22:00 - Ofelia

Scena Młodych Radar Polska

  • 17:40 - Pola Maj
  • 18:55 - Zaleś
  • 20:20 - Lotta
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Źródło dziennik.pl
Tematy: męskie granieŻywiecmęskie granie 2026męskie granie koncerty żywiec
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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