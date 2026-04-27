Karol Nawrocki nie rzuca słów na wiatr. Prezydent spełnił obietnicę, którą złożył po zaprzysiężeniu

Prezydent poznał się z bokserem na sali treningowej

Nawrocki niedługo po uroczystości zaprzysiężenia na urząd prezydenta RP złożył obietnicę, że pojawi się osobiście na jednej z najbliższych gal, na której walczyć będzie Kacper Meyna. Panowie znają się od siedmiu lat. Prezydent, który w przeszłości sam amatorsko uprawiał boks poznał się z pięściarzem na sali treningowej.

Nawrocki dotrzymał słowa i spełnił złożoną obietnicę. Prezydent wybrał się na walkę kolegi i na żywo dopingował go na gali Estimet Rocky Boxing Night 24.

Nawrocki pogratulował koledze zwycięstwa

W sobotę w Kościerzynie Meyna zmierzył się w ringu z Anthonym Wrightem. Walka wieczoru nie trwała długo. Nasz pięściarz bardzo szybko rozprawił się z rywalem. Walka, której stawką był pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej zakończył się po 74. sekundach.

Prezydent Nawrocki pojawił się w ringu i osobiście pogratulował swojemu koledze sukcesu. Niesamowity jesteś. Gratulacje - powiedział przywódca Polski.