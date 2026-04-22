Mistrz świata został doradcą prezydenta Nawrockiego. "To dla mnie wielki zaszczyt"

Możdżonek nie będzie doradzał prezydentowi w sprawach sportu

Możdżonek po zakończeniu sportowej kariery wszedł w politykę. Związał się z Konfederacją. Były siatkarz teraz dołączył do grona doradców prezydenta Nawrockiego. Mierzący 211 cm kapitan reprezentacji Polski o swojej nowej roli poinformował w mediach społecznościowych.

To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie - napisał Możdżonek.

To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi @NawrockiKn za zaufanie – obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby… pic.twitter.com/nJuVWShf6h — Marcin Możdżonek (@MarcinMozdzonek) April 22, 2026

Możdżonek odznaczony przez Kaczyńskiego

Możdżonek wcześniej pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Startował również w wyborach na prezydenta Olsztyna, a obecnie jest także radnym miejskim.

W swoim sportowym dorobku może się pochwalić zdobyciem tytułu mistrz Europy (2009) i świata (2014). W biało-czerwonych barwach grał na igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2008) i Londynie (2012).

14 września 2009 za wybitne osiągnięcia sportowe, Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracji w imieniu prezydenta dokonał dzień później Premier RP Donald Tusk. 23 października 2014 został odznaczony Krzyżem Oficerskim tego samego Orderu.