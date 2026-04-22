Mistrz świata został doradcą prezydenta Nawrockiego. "To dla mnie wielki zaszczyt"

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
wczoraj, 19:27
Mistrz świata został doradcą prezydenta Nawrockiego. "To dla mnie wielki zaszczyt"
Mistrz świata został doradcą prezydenta Nawrockiego. "To dla mnie wielki zaszczyt"/PAP
Marcin Możdżonek oficjalnie potwierdził, że będzie doradzał Karolowi Nawrockiemu. Mistrz świata w siatkówce dołączył do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. "To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność" - napisał w mediach społecznościowych 41-latek.

Możdżonek nie będzie doradzał prezydentowi w sprawach sportu

Możdżonek po zakończeniu sportowej kariery wszedł w politykę. Związał się z Konfederacją. Były siatkarz teraz dołączył do grona doradców prezydenta Nawrockiego. Mierzący 211 cm kapitan reprezentacji Polski o swojej nowej roli poinformował w mediach społecznościowych.

Marcin Możdżonek prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Wraca temat dzieci na polowaniach

To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie - napisał Możdżonek.

Możdżonek odznaczony przez Kaczyńskiego

Możdżonek wcześniej pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Startował również w wyborach na prezydenta Olsztyna, a obecnie jest także radnym miejskim.

W swoim sportowym dorobku może się pochwalić zdobyciem tytułu mistrz Europy (2009) i świata (2014). W biało-czerwonych barwach grał na igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2008) i Londynie (2012).

14 września 2009 za wybitne osiągnięcia sportowe, Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracji w imieniu prezydenta dokonał dzień później Premier RP Donald Tusk. 23 października 2014 został odznaczony Krzyżem Oficerskim tego samego Orderu.

