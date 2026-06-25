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"Od tego zależy bezpieczeństwo całej Europy". Wspólne oświadczenie premierów Polski i Ukrainy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 19:43
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Donald Tusk, Julia Swyrydenko
Julia Swyrydenko i Donald Tusk/PAP
Donald Tusk i Julia Swyrydenko wydali wspólne oświadczenie podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku. Premierzy podkreślają, że strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy gwarantuje bezpieczeństwo całej Europie. Szefowie rządów deklarują zacieśnienie współpracy gospodarczej i wojskowej oraz apelują o to, by różnice w interpretacji historii nie niszczyły budowanych więzi.

Premier Polski Donald Tusk oraz wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko nie mają wątpliwości: losy bezpieczeństwa całej Europy zależą od strategicznego partnerstwa obu krajów. W opublikowanym w czwartek komunikacie szefowie rządów przypominają, że więzi między narodami umocniły się drastycznie od czasu rosyjskiej inwazji w 2014 roku, a po pełnoskalowej agresji w 2022 roku stały się wręcz nierozerwalne.

Premierzy zaznaczają, że wspólnym celem Polski i Ukrainy pozostaje przeciwstawienie się rosyjskiemu imperializmowi. Oczekują oni trwałego pokoju dla Ukrainy oraz jej pełnej integracji z zachodnią wspólnotą wartości.

Efekty konferencji URC 2026 w Gdańsku

Gdańska konferencja, zwana "Miastem Wolności", przyciągnęła 68 delegacji rządowych z całego świata oraz przedstawicieli ponad 30 organizacji międzynarodowych. Uczestnicy spotkania sfinalizowali około 200 porozumień i umów, w tym kilkanaście z udziałem polskich firm. Współpraca skupia się na trzech kluczowych obszarach:

  • Gospodarka: stymulowanie inwestycji w zniszczoną ukraińską infrastrukturę.
  • Energetyka: modernizacja systemu energetycznego Ukrainy.
  • Wojskowość: rozwój projektów wojskowo-technicznych i wymiana doświadczeń z pola walki.

Wsparcie dla Ukrainy w strukturach NATO i UE

Rząd w Warszawie aktywnie wspiera dążenia Kijowa do integracji ze strukturami zachodnimi. Premierzy z zadowoleniem przyjęli otwarcie klastra dotyczącego kwestii podstawowych w procesie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Polska kontynuuje także pomoc wojskową. Kraj wspiera wymianę wiedzy z NATO, m.in. poprzez działanie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) w Bydgoszczy. Szefowie rządów zapowiadają dalsze wspólne projekty, które wykorzystają ukraińskie doświadczenia z frontu w ramach inicjatyw obronnych UE.

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Kwestie sporne dotyczące historii nie powinny podważać przyszłości obu narodów – to główne przesłanie komunikatu. Premierzy proponują, aby profesjonalny dialog, zainaugurowany podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego w Baranowie Sandomierskim, zastąpił emocjonalne debaty.

Szefowie rządów przywołali apel papieża Jana Pawła II sprzed 25 lat, który wzywał do "oczyszczenia pamięci historycznej". Zapewniają, że budowanie przyszłości opartej na szacunku i autentycznej solidarności pozostaje ich wspólnym zadaniem, a edukacja historyczna oraz walka z dezinformacją będą priorytetami w ich dalszej współpracy.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaDonald TuskJulija Swyrydenko
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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