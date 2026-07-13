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Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały cele w Iranie, Teheran odpowiedział

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:40
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Wielka operacja militarna USA przeciwko Iranowi. Bazy amerykańskie pod ostrzałem Teheranu/Shutterstock
Napięcie w Zatoce Perskiej osiągnęło krytyczny punkt. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przeprowadziło zmasowany atak na cele wojskowe w Iranie, niszcząc m.in. systemy radarowe i instalacje rakietowe. Teheran odpowiedział serią uderzeń w amerykańskie bazy lotnicze w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zakończeniu operacji wymierzonej w cele wojskowe na terenie Iranu. Amerykanie wykorzystali precyzyjną amunicję, aby trwale ograniczyć zdolność Teheranu do atakowania statków handlowych w strategicznej cieśninie Ormuz. W ramach działań armia USA zniszczyła: Irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe oraz instalacje rakietowe, drony uderzeniowe oraz małe łodzie motorowe wykorzystywane przez siły irańskie.

W operacji wzięły udział myśliwce, okręty wojenne oraz autonomiczne drony uderzeniowe. Amerykańscy dowódcy podkreślają, że cieśnina Ormuz jest kluczowym korytarzem dla światowego handlu i żadne państwo nie może rościć sobie prawa do blokowania na niej żeglugi. Według irańskich źródeł, w wyniku amerykańskiego nalotu na infrastrukturę rolniczą w Mahszahrze, jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

Irański odwet. Bazy USA pod ostrzałem

Teheran nie pozostał dłużny i w ramach odwetu przeprowadził trzy fale ataków na bazy USA w regionie. Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) wykorzystała rakiety oraz drony do ataku na kluczowe instalacje:

  • Jordania: W bazie lotniczej księcia Hasana wybuchły pożary w magazynach paliwa i amunicji.
  • Bahrajn: Atak wymierzony w bazę Szejk Isa zniszczył warsztaty konserwacji helikopterów, hangar dla samolotów P-8 oraz centrum dowodzenia dronami.
  • Kuwejt: W bazach Ali al-Salem oraz Ahmed al-Dżabir irańskie siły zniszczyły zbiorniki paliwa, strategiczne radary FPS oraz systemy obrony powietrznej Patriot.
W Dosze odbyły się kluczowe rozmowy USA-Iran. Reuters podaje szczegóły
W Dosze odbyły się kluczowe rozmowy USA-Iran. Reuters podaje szczegóły

Przyczyny eskalacji napięć

Bezpośrednią przyczyną obecnego konfliktu było zatrzymanie w ubiegły weekend dwóch statków handlowych przez marynarkę Gwardii Rewolucyjnej. Iran zarzucił załogom jednostek nielegalną żeglugę oraz celowe wyłączenie systemów śledzenia.

Prezydent Donald Trump wydał rozkaz uderzenia w irańskie obiekty, aby zabezpieczyć szlak morski przed dalszymi atakami. Mimo deklaracji Teheranu o zamknięciu cieśniny Ormuz, amerykańska administracja utrzymuje, że szlak pozostaje otwarty dla statków handlowych, a przeprowadzone operacje militarne mają na celu przywrócenie bezpieczeństwa w regionie.

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Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpUSA
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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