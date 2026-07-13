Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały cele w Iranie, Teheran odpowiedział

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zakończeniu operacji wymierzonej w cele wojskowe na terenie Iranu. Amerykanie wykorzystali precyzyjną amunicję, aby trwale ograniczyć zdolność Teheranu do atakowania statków handlowych w strategicznej cieśninie Ormuz. W ramach działań armia USA zniszczyła: Irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe oraz instalacje rakietowe, drony uderzeniowe oraz małe łodzie motorowe wykorzystywane przez siły irańskie.

W operacji wzięły udział myśliwce, okręty wojenne oraz autonomiczne drony uderzeniowe. Amerykańscy dowódcy podkreślają, że cieśnina Ormuz jest kluczowym korytarzem dla światowego handlu i żadne państwo nie może rościć sobie prawa do blokowania na niej żeglugi. Według irańskich źródeł, w wyniku amerykańskiego nalotu na infrastrukturę rolniczą w Mahszahrze, jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

Irański odwet. Bazy USA pod ostrzałem

Teheran nie pozostał dłużny i w ramach odwetu przeprowadził trzy fale ataków na bazy USA w regionie. Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) wykorzystała rakiety oraz drony do ataku na kluczowe instalacje:

Jordania : W bazie lotniczej księcia Hasana wybuchły pożary w magazynach paliwa i amunicji.

: W bazie lotniczej księcia Hasana wybuchły pożary w magazynach paliwa i amunicji. Bahrajn : Atak wymierzony w bazę Szejk Isa zniszczył warsztaty konserwacji helikopterów, hangar dla samolotów P-8 oraz centrum dowodzenia dronami.

: Atak wymierzony w bazę Szejk Isa zniszczył warsztaty konserwacji helikopterów, hangar dla samolotów P-8 oraz centrum dowodzenia dronami. Kuwejt: W bazach Ali al-Salem oraz Ahmed al-Dżabir irańskie siły zniszczyły zbiorniki paliwa, strategiczne radary FPS oraz systemy obrony powietrznej Patriot.

Przyczyny eskalacji napięć

Bezpośrednią przyczyną obecnego konfliktu było zatrzymanie w ubiegły weekend dwóch statków handlowych przez marynarkę Gwardii Rewolucyjnej. Iran zarzucił załogom jednostek nielegalną żeglugę oraz celowe wyłączenie systemów śledzenia.

Prezydent Donald Trump wydał rozkaz uderzenia w irańskie obiekty, aby zabezpieczyć szlak morski przed dalszymi atakami. Mimo deklaracji Teheranu o zamknięciu cieśniny Ormuz, amerykańska administracja utrzymuje, że szlak pozostaje otwarty dla statków handlowych, a przeprowadzone operacje militarne mają na celu przywrócenie bezpieczeństwa w regionie.