Dramat w centrum Brukseli. Ciała w windach po tragicznym pożarze biurowca

Kilka osób zginęło w pożarze biurowca w centrum Brukseli

Pożar wybuchł we wtorek rano w biurowcu OXY Tower w centrum Brukseli, który przechodzi gruntowną renowację. Jego przyczyna nie została jeszcze ustalona.

W chwili wybuchu pożaru na miejscu miało znajdować się 200 osób - podał belgijski nadawca publiczny VRT.

Do pożaru doszło na drugim piętrze budynku, a następnie płomienie rozprzestrzeniły się do szybu windy. Pożar spowodował zablokowanie łącznie dwóch wind. Według VRT to właśnie z szybu windy wydobyto już kilka ciał ofiar.

Zaginionych pozostaje sześć osób

Rzecznik Wydziału Pracy w Prokuraturze w Brukseli Brecht Speybrouck powiedział agencji prasowej Belga, że wciąż zaginionych pozostaje sześć osób, z którymi służbom nie udało się nawiązać kontaktu.

Dwie osoby z oparzeniami trafiły do szpitala, a strażak z udarem cieplnym musiał zostać opatrzony na miejscu zdarzenia.

Według rzecznika brukselskiej straży pożarnej Waltera Derieuwa ewakuowani pracownicy placu budowy OXY zostali objęci opieką w stołówce pracowniczej w centrum administracyjnym Brukseli.