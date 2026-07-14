Dramat w centrum Brukseli. Ciała w windach po tragicznym pożarze biurowca

Kilka osób zginęło w pożarze biurowca w centrum Brukseli
Pożar wybuchł we wtorek rano w biurowcu OXY Tower w centrum Brukseli, który przechodzi gruntowną renowację. Jego przyczyna nie została jeszcze ustalona.
W chwili wybuchu pożaru na miejscu miało znajdować się 200 osób - podał belgijski nadawca publiczny VRT.
Do pożaru doszło na drugim piętrze budynku, a następnie płomienie rozprzestrzeniły się do szybu windy. Pożar spowodował zablokowanie łącznie dwóch wind. Według VRT to właśnie z szybu windy wydobyto już kilka ciał ofiar.
Zaginionych pozostaje sześć osób
Rzecznik Wydziału Pracy w Prokuraturze w Brukseli Brecht Speybrouck powiedział agencji prasowej Belga, że wciąż zaginionych pozostaje sześć osób, z którymi służbom nie udało się nawiązać kontaktu.
Dwie osoby z oparzeniami trafiły do szpitala, a strażak z udarem cieplnym musiał zostać opatrzony na miejscu zdarzenia.
Według rzecznika brukselskiej straży pożarnej Waltera Derieuwa ewakuowani pracownicy placu budowy OXY zostali objęci opieką w stołówce pracowniczej w centrum administracyjnym Brukseli.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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