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Dramat w centrum Brukseli. Ciała w windach po tragicznym pożarze biurowca

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:13
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Fire breaks out at Brussels OXY Tower
Dramat w centrum Brukseli. Ciała w windach po tragicznym pożarze biurowca/PAP/EPA
Kilka osób zginęło w pożarze remontowanego biurowca w centrum Brukseli, który wybuchł we wtorek rano - podała prokuratura w Belgii. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych nie jest jeszcze znana. Ciągle trwają poszukiwania sześciu osób.

Kilka osób zginęło w pożarze biurowca w centrum Brukseli

Pożar wybuchł we wtorek rano w biurowcu OXY Tower w centrum Brukseli, który przechodzi gruntowną renowację. Jego przyczyna nie została jeszcze ustalona.

W chwili wybuchu pożaru na miejscu miało znajdować się 200 osób - podał belgijski nadawca publiczny VRT.

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Do pożaru doszło na drugim piętrze budynku, a następnie płomienie rozprzestrzeniły się do szybu windy. Pożar spowodował zablokowanie łącznie dwóch wind. Według VRT to właśnie z szybu windy wydobyto już kilka ciał ofiar.

Zaginionych pozostaje sześć osób

Rzecznik Wydziału Pracy w Prokuraturze w Brukseli Brecht Speybrouck powiedział agencji prasowej Belga, że wciąż zaginionych pozostaje sześć osób, z którymi służbom nie udało się nawiązać kontaktu.

Dwie osoby z oparzeniami trafiły do szpitala, a strażak z udarem cieplnym musiał zostać opatrzony na miejscu zdarzenia.

Według rzecznika brukselskiej straży pożarnej Waltera Derieuwa ewakuowani pracownicy placu budowy OXY zostali objęci opieką w stołówce pracowniczej w centrum administracyjnym Brukseli.

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Źródło PAP
Tematy: pożarBrukselabelgia
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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