W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Ojciec Święty napisał w niej, że Łódź potrzebuje dzielnych sterników, to jest mężów wyróżnionych godnością biskupią, aby mogła bezpiecznie przepłynąć przez morze tego świata do portu wiecznego zbawienia.

Pobudzeni tymi myślami zwracamy nasze serce i umysł ku Tobie, czcigodny nasz bracie, z którego pilnej i prawdziwie niestrudzonej posłudze zarówno my sami, jak i trzej nasi poprzednicy przez wiele korzystaliśmy, a którego działalność jako jałmużnika apostolskiego przyniosła znaczącą pomoc drogim nam ubogim i najbardziej potrzebujących - podkreślił papież Leon XIV zwracając do nowego zwierzchnika archidiecezji łódzkiej.

Jak dodał, nie ma wątpliwości, że obdarzony wieloma darami natury i łaski kard. Krajewski będzie mógł posługę w roli arcybiskupa metropolity Kościoła łódzkiego pełnić oraz rozwijać w sposób coraz bardziej owocny.

Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim. Uroczysty ingres w archikatedrze

Po odczytaniu bulli papieskiej i przyjęciu symbolu władzy pasterskiej - historycznego pastorału pierwszego biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego, metropolita zajął miejsce na katedrze. Tam przyjął homagium – hołd składany przez biskupów pomocniczych, duchowieństwo, zakonników i świeckich.

Przed rozpoczęciem eucharystii nowy metropolita został uroczyście wprowadzony przez kapitułę katedralną do łódzkiej bazyliki archikatedralnej. Liturgię rozpoczął nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

W uroczystej mszy biorą udział kardynałowie, ponad pięćdziesięciu arcybiskupów i biskupów, wśród nich poprzedni metropolita łódzki, a obecnie krakowski kard. Grzegorz Ryś, blisko pół tysiąca księży, przedstawiciele władz państwowych oraz licznie zgromadzeni wierni.