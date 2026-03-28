Jacek Janosz nie żyje. Widzowie mogli kojarzyć go z filmu "Botoks" oraz serialu "Na Wspólnej", "Ukryta Prawda", czy "Ojciec Mateusz". Wiadomość o jego śmierci obiegła media w sobotę po południu.

Informację o tym, że Jacek Janosz zmarł, przekazała rodzina. Nekrolog pojawił się na stronie jednego z zakładów pogrzebowych. Zamieściła go również Szkoła Aktorska SPOT, którą aktor ukończył.

Podano szczegóły pogrzebu aktora

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26.03.2026 r., przeżywszy lat 54, zaopatrzony Świętymi Sakramentami, zmarł najukochańszy syn, brat, tata i bratanek, mgr inż. Jacek Janosz - informatyk, poligraf, aktor i wydawca - napisano.

W nekrologu znalazły się również szczegóły pogrzebu. Ceremonia odbędzie się 1 kwietnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

Kim był Jacek Janosz?

Jacek Janosz poza tym, że występował w filmach i serialach, był również doradcą technologicznym i menedżerem produktu w branży poligraficznej. Jego pasja do występów sprawiła, że poświęcił się również aktorstwu.

Aktor ukończył krakowską Szkołę Aktorską SPOT. Od 2015 roku grał na deskach Teatru Praska 52. Można go było zobaczyć również w takich produkcjach jak "Ukryta Prawda", "Domek na szczęście" oraz "Wojenne dziewczyny". Miał 54 lata.