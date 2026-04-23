Dziennik Gazeta Prawana logo

Żenujące zachowanie posła PiS wobec Justyny Dobrosz-Oracz. "Jak wuj z wesela"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 10:21
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Żenujące zachowanie posła PiS. Fotografował Justynę Dobrosz-Oracz od tyłu/AKPA
Justyna Dobrosz-Oracz w najnowszym wydaniu programu "Bez trybu" pokazała jak wobec niej zachował się poseł PiS. Andrzej Adamczyk, czyli były minister infrastruktury, fotografował ją od tyłu. Sytuację skomentowali również zaproszeni do studia goście. "Czuję się totalnie zażenowany" - stwierdził Bartosz Wieliński.

Poseł PiS fotografował Justynę Dobrosz-Oracz od tyłu

Do bulwersującej sytuacji z udziałem posła PiS doszło w Sejmie. Gdy Justyna Dobrosz-Oracz przeprowadzała wywiad, siedzący niedaleko Andrzej Adamczyk zaczął ją fotografować od tyłu.

Justyna Dobrosz-Oracz pozwała Mateusza Morawieckiego. "Ujawnię właśnie teraz"
Justyna Dobrosz-Oracz pozwała Mateusza Morawieckiego. "Ujawnię właśnie teraz"

Zachowanie posła uchwycił operator TVP. Moja żona zawsze ma problem, co ubrać. To ja jej pokażę zdjęcie, co jest na topie - mówi przyłapany na nagrywaniu dziennikarki poseł PiS. W tle słychać także inne głosy. Ktoś pyta polityka, czy patrzy na szpilki.

Justyna Dobrosz-Oracz upubliczniła nagranie

Szpilki nie… - odpowiada Adamczyk. Te słowa posła PiS wywołały salwę śmiechu zgromadzonych wokół niego kolegów i koleżanek.

Justyna Dobrosz-Oracz postanowiła upublicznić to nagranie i pokazała je w programie "Bez trybu". Wyznała, że trochę czasu zajęło jej "przetrawienie" tego, co się stało.

"Jak obrzydliwy wuj z wesela"

Zachowanie Andrzeja Adamczyka skrytykowali także obecni w studiu publicyści. Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej" stwierdził, że czuje się zażenowany. Jak obrzydliwy wuj z wesela - powiedział.

Justyna Dobrosz-Oracz dopytywana o to, czy została przeproszona przez posła PiS, odpowiedziała, że nie. Ja tego nie widziałam, kluczową rolę odegrała czujność mojego operatora. (...) Ja długo zastanawiałam się, co z tym zrobić, ale to, co dzieje się ostatnio - ten brak elementarnej kultury, to, że wszystko schodzi na psy - sprawiło, że moja wrażliwość nie pozwala mi milczeć - powiedziała dziennikarka.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: sejmtvpjustyna dobrosz oraczAndrzej Adamczyk
Powiązane
Dobrosz Oracz
Justyna Dobrosz-Oracz ma propozycję dla Marty Nawrockiej? "Zapraszam"
Justyna Dobrosz Oracz
Awantura podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Justyna Dobrosz-Oracz kontra strażnik
Oracz
Justyna Dobrosz-Oracz nie pojawiła się na wizji. Podano powód
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŻenujące zachowanie posła PiS wobec Justyny Dobrosz-Oracz. "Jak wuj z wesela" »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
"Sortownia"
Polski serial podbił streaming i telewizję. Finałowy odcinek
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Mocny serial nie budzi żadnych zastrzeżeń
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj