Od soboty autobusy na Ochocie pojadą inaczej. Rusza kolejny etap budowy tramwaju do Dworca Zachodniego

Inwestycja wchodzi właśnie w nową fazę. Otwarte zostanie połączenie ul. Białobrzeską, a zamknięty zostanie przejazd ul. Szczęśliwicką po stronie ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”. W praktyce oznacza to zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców poruszających się po tej części Ochoty.

Zmiany dla pasażerów. Które autobusy pojadą inaczej?

Od soboty zmienią się trasy autobusów linii 154, 172 i 184, a linia 157 wróci na trasę podstawową. Autobusy 154 i 172 zostaną skierowane na ul. Białobrzeską, skąd dojadą do ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”, a następnie wrócą na swoje stałe trasy w Alejach Jerozolimskich. Z kolei autobusy linii 184 będą kursowały ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. WTP informuje też, że pozostałe linie autobusowe w tym rejonie nie zmieniają tras.

Prace trwają pod ziemią i na powierzchni

Najbardziej zaawansowane roboty toczą się obecnie w tunelu tramwajowym pod Parkiem Pięciu Sióstr. Trwają tam prace wykończeniowe, a wykonawca ułożył już pierwsze płyty torowe. W najbliższych tygodniach planowane jest przebicie do podziemnego przystanku przy Dworcu Zachodnim.

Gotowe są już podstawowe elementy konstrukcyjne tunelu, w tym ściany, strop i znaczna część płyty dennej. Cały obiekt jest już zadaszony. Torowisko powstaje na warstwie kruszywa ułożonej na płycie dennej, która ma odprowadzać wodę i zabezpieczać konstrukcję przed niskimi temperaturami.

Duże zmiany widać także w rejonie Alej Jerozolimskich. Tam trwają końcowe prace przy pogłębianiu wykopu i wykonywaniu brakujących fragmentów konstrukcji.

Kiedy koniec utrudnień?

Zgodnie z harmonogramem w drugim kwartale tego roku ma zostać udostępniona druga jezdnia ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Z kolei na przełomie drugiego i trzeciego kwartału ma zostać przywrócony pełny przejazd obiema jezdniami Alej Jerozolimskich. Jazdy próbne tramwajów w tunelu mają rozpocząć się w drugiej połowie roku, a roboty tunelowe zakończą się w czwartym kwartale 2026 roku.

To jednak nie będzie oznaczało natychmiastowego końca całej inwestycji. Nowy tunel tramwajowy będzie musiał przejść pełną procedurę odbiorową prowadzoną przez zewnętrzne służby. Będzie ona bardziej złożona i dłuższa niż w przypadku naziemnych odcinków trasy, podobnie jak przy odbiorach obiektów metra.

Pierwszy taki tunel tramwajowy w Warszawie

Nowa trasa wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie miała ponad 1,5 km długości. Około jednej trzeciej znajdzie się pod ziemią, co czyni ją pierwszą podziemną trasą tramwajową w stolicy. Około 900 metrów torowiska ma zostać pokryte rozchodnikiem.

Po zakończeniu inwestycji przejazd z Grójeckiej do Dworca Zachodniego ma zająć około pięciu minut, a z rejonu stacji Metro Politechnika około piętnastu. Perony tramwajowe na poziomie -2 będą połączone z antresolą windami, schodami ruchomymi i schodami stałymi. Wyjście z przystanku znajdzie się tuż przy wejściach na perony kolejowe, co ma ułatwić przesiadki.

Wstępnie zapowiedziano już również, że nowe połączenie ma obsługiwać linia 14 z Wilanowa. Po zmianach tramwaj zamiast wjeżdżać na ul. Banacha skręcałby na Ochocie w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Oznaczałoby to bezpośredni dojazd do Dworca Zachodniego dla mieszkańców Wilanowa, Mokotowa i Ochoty. Według szacunków z nowej trasy ma korzystać ponad milion pasażerów rocznie.

