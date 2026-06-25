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Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. "Akt lojalności"

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:50
[aktualizacja dzisiaj, 13:00]
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Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński ogłosił, że odda ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego/PAP
Jarosław Kaczyński ogłosił, że odda ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego. Jest to spowodowane spięciem na linii Warszawa - Kijów w sprawie upamiętnienia UPA.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order

Ja też zrzucę order, bo mam dość wysokiej rangi Order Jarosława Mądrego [...]. To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle do Ukraińców, a do elit ukraińskich. To także akt lojalności wobec naszego prezydenta - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Niemcy tylko dwa razy w historii odbierali Order Zasługi RFN. W obu przypadkach nazistom
Niemcy tylko dwa razy w historii odbierali Order Zasługi RFN. W obu przypadkach nazistom

Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zbrodnia wołyńska nie może stać się częścią "sfery niebytu". Przyznanie się do winy, przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar, oczywiście wcześniej ekshumacje. To są nasze warunki - tłumaczył.

Jarosław Kaczyński otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy latem 2022 r.

Kaczyński nazywa mera Lwowa "banderowcem"

Na czwartkowej konferencji Jarosław Kaczyński został zapytany, czy trzyma kciuki za polskie firmy, które na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku mają podpisywać umowy. Na tej konferencji jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonane już prace - odpowiedział polityk.

Jego zdaniem "sama obecność" Andrija Sadowego jest "demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać". Nie warto mieć złudzeń - ocenił.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaJarosław Kaczyńskiorder
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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