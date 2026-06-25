Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. "Akt lojalności"

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order

Ja też zrzucę order, bo mam dość wysokiej rangi Order Jarosława Mądrego [...]. To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle do Ukraińców, a do elit ukraińskich. To także akt lojalności wobec naszego prezydenta - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zbrodnia wołyńska nie może stać się częścią "sfery niebytu". Przyznanie się do winy, przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar, oczywiście wcześniej ekshumacje. To są nasze warunki - tłumaczył.

Jarosław Kaczyński otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy latem 2022 r.

Kaczyński nazywa mera Lwowa "banderowcem"

Na czwartkowej konferencji Jarosław Kaczyński został zapytany, czy trzyma kciuki za polskie firmy, które na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku mają podpisywać umowy. Na tej konferencji jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonane już prace - odpowiedział polityk.

Jego zdaniem "sama obecność" Andrija Sadowego jest "demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać". Nie warto mieć złudzeń - ocenił.