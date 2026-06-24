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Tak córka Janusza Daszczyńskiego pożegnała ojca. "Nie zdążyłam..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 22:18
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Daszczyński
Tak córka Janusza Daszczyńskiego pożegnała ojca. "Nie zdążyłam..."/PAP Archiwalny
Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP zmarł w wieku 73 lat. Jego córka zamieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis. Pożegnała w nim ojca i poinformował, gdzie i kiedy odbędzie się jego pogrzeb. "Nie zdążyłam..." - napisała.

Nie żyje Janusz Daszczyński

Informacja o śmierci Janusza Daszczyńskiego obiegła media we wtorek, 23 czerwca, późnym popołudniem. Tę smutną wiadomość podało TVP Info.

"Zmarł były prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński. W latach 1994-1999 był wiceprezesem, a w latach 2015-2016 prezesem zarządu TVP" - poinformowano. Byłego prezesa tej stacji pożegnało w sieci wiele osób, które go znały.

Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP miał 73 lata
Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP miał 73 lata

Tak córka pożegnała Janusza Daszczyńskiego

Poruszający wpis zamieściła także jego córka. Olga Daszczyńska zdobyła się na bardzo osobiste wspomnienie o ojcu. "To był nasz ostatni Dzień Ojca i nie zdążyłam złożyć Ci życzeń. Dziękuję za wszystko, ukochany Tato i najkochańszy Dziadku. Spoczywaj w pokoju" - napisała córka Janusza Daszczyńskiego.

Pogrzeb Janusza Daszczyńskiego. Podano datę i miejsce

Podała również informacje o dacie i miejscu pogrzebu. Uroczystości odbędą się w sobotę, 27 czerwca, na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. "O godz. 13.00 w kaplicy przy ul. Malczewskiego 31 zostanie wystawiona urna, a o godz. 14.00 nastąpi wyprowadzenie konduktem żałobnym do grobu. Prosimy o wspólne pożegnanie" - poinformowała.

Kim był Janusz Daszczyński?

Janusz Daszczyński urodził się w Gdyni. Był absolwentem Politechniki Gdańskiej. W TVP zaczął pracować w 1977 r. w gdańskim oddziale stacji. Pełnił funkcje redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku a potem dyrektora TVP2. Był także zastępcą dyrektora TVP Polonia.

Wcześniej (1980-81) był zastępcą redaktora naczelnego "Tygodnika Samorządność" – pisma Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność”, zlikwidowanego wskutek wprowadzenia stanu wojennego. W latach 1994–1999 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Telewizji Polskiej, a w 2015 r. został prezesem TVP. Pełnił tę funkcję niespełna rok.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćPogrzebtvpnie żyje
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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