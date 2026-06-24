Nie żyje Janusz Daszczyński
Informacja o śmierci Janusza Daszczyńskiego obiegła media we wtorek, 23 czerwca, późnym popołudniem. Tę smutną wiadomość podało TVP Info.
"Zmarł były prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński. W latach 1994-1999 był wiceprezesem, a w latach 2015-2016 prezesem zarządu TVP" - poinformowano. Byłego prezesa tej stacji pożegnało w sieci wiele osób, które go znały.
Tak córka pożegnała Janusza Daszczyńskiego
Poruszający wpis zamieściła także jego córka. Olga Daszczyńska zdobyła się na bardzo osobiste wspomnienie o ojcu. "To był nasz ostatni Dzień Ojca i nie zdążyłam złożyć Ci życzeń. Dziękuję za wszystko, ukochany Tato i najkochańszy Dziadku. Spoczywaj w pokoju" - napisała córka Janusza Daszczyńskiego.
Pogrzeb Janusza Daszczyńskiego. Podano datę i miejsce
Podała również informacje o dacie i miejscu pogrzebu. Uroczystości odbędą się w sobotę, 27 czerwca, na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. "O godz. 13.00 w kaplicy przy ul. Malczewskiego 31 zostanie wystawiona urna, a o godz. 14.00 nastąpi wyprowadzenie konduktem żałobnym do grobu. Prosimy o wspólne pożegnanie" - poinformowała.
Kim był Janusz Daszczyński?
Janusz Daszczyński urodził się w Gdyni. Był absolwentem Politechniki Gdańskiej. W TVP zaczął pracować w 1977 r. w gdańskim oddziale stacji. Pełnił funkcje redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku a potem dyrektora TVP2. Był także zastępcą dyrektora TVP Polonia.
Wcześniej (1980-81) był zastępcą redaktora naczelnego "Tygodnika Samorządność" – pisma Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność”, zlikwidowanego wskutek wprowadzenia stanu wojennego. W latach 1994–1999 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Telewizji Polskiej, a w 2015 r. został prezesem TVP. Pełnił tę funkcję niespełna rok.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.