Nie żyje Janusz Daszczyński

Informacja o śmierci Janusza Daszczyńskiego obiegła media we wtorek, 23 czerwca, późnym popołudniem. Tę smutną wiadomość podało TVP Info.

"Zmarł były prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński. W latach 1994-1999 był wiceprezesem, a w latach 2015-2016 prezesem zarządu TVP" - poinformowano. Byłego prezesa tej stacji pożegnało w sieci wiele osób, które go znały.

Tak córka pożegnała Janusza Daszczyńskiego

Poruszający wpis zamieściła także jego córka. Olga Daszczyńska zdobyła się na bardzo osobiste wspomnienie o ojcu. "To był nasz ostatni Dzień Ojca i nie zdążyłam złożyć Ci życzeń. Dziękuję za wszystko, ukochany Tato i najkochańszy Dziadku. Spoczywaj w pokoju" - napisała córka Janusza Daszczyńskiego.

Pogrzeb Janusza Daszczyńskiego. Podano datę i miejsce

Podała również informacje o dacie i miejscu pogrzebu. Uroczystości odbędą się w sobotę, 27 czerwca, na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. "O godz. 13.00 w kaplicy przy ul. Malczewskiego 31 zostanie wystawiona urna, a o godz. 14.00 nastąpi wyprowadzenie konduktem żałobnym do grobu. Prosimy o wspólne pożegnanie" - poinformowała.

Kim był Janusz Daszczyński?

Janusz Daszczyński urodził się w Gdyni. Był absolwentem Politechniki Gdańskiej. W TVP zaczął pracować w 1977 r. w gdańskim oddziale stacji. Pełnił funkcje redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku a potem dyrektora TVP2. Był także zastępcą dyrektora TVP Polonia.

Wcześniej (1980-81) był zastępcą redaktora naczelnego "Tygodnika Samorządność" – pisma Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność”, zlikwidowanego wskutek wprowadzenia stanu wojennego. W latach 1994–1999 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Telewizji Polskiej, a w 2015 r. został prezesem TVP. Pełnił tę funkcję niespełna rok.