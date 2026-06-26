Aleksandra Leo w żałobie

Aleksandra Leo podzieliła się w sieci smutną wiadomością. Posłanka zamieściła w swoich mediach społecznościowych post, w którym poinformowała, że zmarła jej ukochana babcia.

Tak Aleksandra Leo pożegnała babcię

Na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcie i dodała krótki opis. "Dziś zmarła moja ukochana Babcia" - napisała Aleksandra Leo. Do tego jednego zdania dodała emotikon złamanego serca.

Internauci, w tym znane osoby, nie przeszły obok tego wpisu obojętnie. Wielu z nich wsparło posłankę i zamieściło kondolencje. Polityczka zamieściła kolejny wpis na temat zmarłej babci. Zdradziła, że babcia miała na imię Krystyna. "Babcia Krysia, mama mojej mamy" - napisała. Przy okazji dodała, że ma wciąż drugą babcię o imieniu Zuzanna.

Internauci wsparli Aleksandrę Leo

Wielu internautów pisało, że doskonale rozumieją, co czuje Aleksandra Leo, bo również stracili bliską osobę. "Życie jest wartością dla nas a także dla tych którym dajemy... Nie tylko gadżety, ale uwagę, a najważniejsze... miłość"; "Wyrazy współczucia"; "Tak mi przykro. Sam prawie dwa lata temu straciłem babcię mając 18 lat. Zmarła zaledwie tydzień po moich 18 urodzinach…. Wyrazy współczucia dla pani" - pisali internauci.

Wśród tych, którzy zostawili swój komentarz, była również Hanna Lis. "Przytulam" - napisała znana dziennikarka.