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Aleksandra Leo w żałobie. Zamieściła poruszający wpis

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 16:21
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Leo
Aleksandra Leo w żałobie. Zamieściła poruszający wpis/AKPA
Posłanka Aleksandra Leo przeżywa trudne chwile. W sieci zamieściła wpis, w którym pożegnała bliską sobie osobę. Wiele znanych osób pospieszyło ze słowami wsparcia. Wśród nich była m.in. Hanna Lis.

Aleksandra Leo w żałobie

Aleksandra Leo podzieliła się w sieci smutną wiadomością. Posłanka zamieściła w swoich mediach społecznościowych post, w którym poinformowała, że zmarła jej ukochana babcia.

Tak Aleksandra Leo pożegnała babcię

Na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcie i dodała krótki opis. "Dziś zmarła moja ukochana Babcia" - napisała Aleksandra Leo. Do tego jednego zdania dodała emotikon złamanego serca.

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Internauci, w tym znane osoby, nie przeszły obok tego wpisu obojętnie. Wielu z nich wsparło posłankę i zamieściło kondolencje. Polityczka zamieściła kolejny wpis na temat zmarłej babci. Zdradziła, że babcia miała na imię Krystyna. "Babcia Krysia, mama mojej mamy" - napisała. Przy okazji dodała, że ma wciąż drugą babcię o imieniu Zuzanna.

Internauci wsparli Aleksandrę Leo

Wielu internautów pisało, że doskonale rozumieją, co czuje Aleksandra Leo, bo również stracili bliską osobę. "Życie jest wartością dla nas a także dla tych którym dajemy... Nie tylko gadżety, ale uwagę, a najważniejsze... miłość"; "Wyrazy współczucia"; "Tak mi przykro. Sam prawie dwa lata temu straciłem babcię mając 18 lat. Zmarła zaledwie tydzień po moich 18 urodzinach…. Wyrazy współczucia dla pani" - pisali internauci.

Wśród tych, którzy zostawili swój komentarz, była również Hanna Lis. "Przytulam" - napisała znana dziennikarka.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćżałobababciaAleksandra Leo
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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