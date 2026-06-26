Aleksandra Leo w żałobie
Aleksandra Leo podzieliła się w sieci smutną wiadomością. Posłanka zamieściła w swoich mediach społecznościowych post, w którym poinformowała, że zmarła jej ukochana babcia.
Tak Aleksandra Leo pożegnała babcię
Na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcie i dodała krótki opis. "Dziś zmarła moja ukochana Babcia" - napisała Aleksandra Leo. Do tego jednego zdania dodała emotikon złamanego serca.
Internauci, w tym znane osoby, nie przeszły obok tego wpisu obojętnie. Wielu z nich wsparło posłankę i zamieściło kondolencje. Polityczka zamieściła kolejny wpis na temat zmarłej babci. Zdradziła, że babcia miała na imię Krystyna. "Babcia Krysia, mama mojej mamy" - napisała. Przy okazji dodała, że ma wciąż drugą babcię o imieniu Zuzanna.
Internauci wsparli Aleksandrę Leo
Wielu internautów pisało, że doskonale rozumieją, co czuje Aleksandra Leo, bo również stracili bliską osobę. "Życie jest wartością dla nas a także dla tych którym dajemy... Nie tylko gadżety, ale uwagę, a najważniejsze... miłość"; "Wyrazy współczucia"; "Tak mi przykro. Sam prawie dwa lata temu straciłem babcię mając 18 lat. Zmarła zaledwie tydzień po moich 18 urodzinach…. Wyrazy współczucia dla pani" - pisali internauci.
Wśród tych, którzy zostawili swój komentarz, była również Hanna Lis. "Przytulam" - napisała znana dziennikarka.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.