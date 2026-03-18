Zarząd Transportu Miejskiego przygotował wyjątkowy prezent dla lojalnych pasażerów. W nowej akcji rozda sto biletów 30-dniowych. Urzędnicy chcą w ten sposób podziękować osobom, które codziennie wybierają autobusy, tramwaje i metro w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. To wyraz wdzięczności za wspólne podróże od rana do wieczora.

Darmowy bilet. Liczy się refleks

Główne zmagania konkursowe zaplanowano na sobotę, 21 marca. O zwycięstwie zadecyduje refleks uczestników. Aby wziąć udział w zabawie, musisz uważnie obserwować profil Warszawskiego Transportu Publicznego w mediach społecznościowych. To tam pojawią się szczegółowe zasady internetowych zmagań. Sto pierwszych osób, które wykażą się największą szybkością, otrzyma nagrody.

Cztery szanse na nagrody

Akcja pod hasłem "Jeździsz z nami! My jedziemy z nagrodami!" nie skończy się na jednej edycji. ZTM podzielił całe wydarzenie na cztery zaskakujące odsłony. Każda część przyniesie zupełnie inne upominki. Konkurs promuje przede wszystkim pasażerów korzystających z biletów długookresowych. Organizatorzy zapowiadają, że każda kolejna faza akcji zaskoczy nowymi pomysłami. ZTM zachęca do dołączenia do grona stałych pasażerów i zakupu biletów 30- lub 90-dniowych.

Bilet długookresowy to najtańsza opcja codziennego poruszania się po mieście. Nie musisz codziennie pamiętać o kupowaniu pojedynczych biletów w biletomatach. Masz stały dostęp do wszystkich środków transportu w wybranej strefie. Tylko posiadacze aktywnych kart miejskich i biletów długookresowych mogą brać udział w konkursach takich jak ten sobotni.