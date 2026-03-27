Wyboru sześciorga sędziów TK, Sejm dokonał 13 marca. Kancelaria prezydenta zwróciła się do marszałka Sejmu o przedstawienie wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru sędziów TK.

Apel Włodzimierza Czarzastego do prezydenta

W środę Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP, a korespondencję w tej sprawie uważa za zamkniętą. Zaapelował też do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od sędziów. Natomiast wybrani sędziowie skierowali list do prezydenta z apelem o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania w jego obecności.

Reklama

Najpierw USA, potem - decyzja ws. sędziów TK

W piątkowym wpisie na portalu X Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Nawrocki po powrocie z USA poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. "W dniach 27-30 marca (piątek-poniedziałek) Prezydent RP Karol Nawrocki odbędzie podróż do Stanów Zjednoczonych. W programie zaplanowano wizytę w fabryce Lockhead Martin produkującej myśliwce F-35, udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Dallas a także spotkanie z Polonią mieszkającą w Teksasie, połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych. Po powrocie z USA Pan Prezydent poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy we wpisie rzecznika.

Tych sędziów wybrano do TK

Wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego to: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Olejnik zwróciła się do prezydenta Nawrockiego. Przypomniała o starciu sprzed 18 lat

Zobacz również
Reklama

Kandydaci z PiS przepadli

Poparcia nie zyskali wówczas dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński.

Niemcy naciskają na szybkie zakończenie wojny. Mają już plany na "dzień po"

Zobacz również

Resort sprawiedliwości ma plan B"

W dniu wybrania sędziów, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do prezydenta, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. Zapowiedział jednocześnie, że resort ma "plan B" gdyby prezydent ślubowań nie odebrał. Jeszcze w czwartek premier Donald Tusk powiedział, że rząd stoi na stanowisku, iż "prezydent nie ma możliwości wyboru". "To nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą" - stwierdził szef rządu.

nl/ mro/