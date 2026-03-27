Minister sprawiedliwości w czasie piątkowych obrad Sejmu zabrał głos podczas dyskusji nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do noweli Kodeksu postępowania karnego i polemizował z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim. Po tej wymianie zdań odbyło się głosowanie, w którym posłowie nie odrzucili prezydenckiego weta.

Żurek skarcony przez Czarzastego

Potem Waldemar Żurek udał się na galerię sejmową, aby udzielić wywiadu jednej z telewizji informacyjnych. Wtedy marszałek Sejmu zwrócił się do dziennikarzy i ministra sprawiedliwości: "Panie ministrze udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową, panie ministrze proszę opuścić salę sejmową".

Posłuszny minister

Minister sprawiedliwości wstał, wyszedł z galerii sejmowej i kontynuował udzielanie wywiadu na korytarzu sejmowym.