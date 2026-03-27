Minister sprawiedliwości w czasie piątkowych obrad Sejmu zabrał głos podczas dyskusji nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do noweli Kodeksu postępowania karnego i polemizował z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim. Po tej wymianie zdań odbyło się głosowanie, w którym posłowie nie odrzucili prezydenckiego weta.

Sejm zdecydował ws. weta Karola Nawrockiego. Zaskakujący wynik głosowania
Żurek skarcony przez Czarzastego

Potem Waldemar Żurek udał się na galerię sejmową, aby udzielić wywiadu jednej z telewizji informacyjnych. Wtedy marszałek Sejmu zwrócił się do dziennikarzy i ministra sprawiedliwości: "Panie ministrze udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową, panie ministrze proszę opuścić salę sejmową".

Posłuszny minister

Minister sprawiedliwości wstał, wyszedł z galerii sejmowej i kontynuował udzielanie wywiadu na korytarzu sejmowym.